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Россияне перестали считать нефтегазовую сферу самой престижной для работы

Hh.ru: россияне перестали считать нефтегазовую отрасль самой престижной для работы
Совсем непрестижными россияне сочли сферу ЖКХ, торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса, а также службу в госорганизациях и образовательных учреждениях
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

По ммнению россиян ИТ-отрасль обогнала нефтегазовую по престижности, показал опрос hh.ru.

В этом году информационные технологии самой престижной сферой сочли 49% опрошенных, а нефть и газ — 42%. В 2020-м нефтегазовую сферу выбрали 48% респондентов.

Опрос проводился с 20 по 30 июня, в нем участвовали 1602 соискателя.

Непрестижной каждый второй опрошенный назвал сферу ЖКХ, 28% — розничную торговлю, по 25% — гостинично-ресторанную отрасль и госучреждения, 23% — образовательные учреждения.

Среди конкретных профессий самыми престижными оказались ИТ-специалист (20%), директор или топ-менеджер (14%), президент (12%), предприниматель или бизнесмен (8%), депутат или госслужащий (7%). Наименее престижными назвали уборщика (15%), дворника (12%), разнорабочего (10%), оператора call-центра (10%), охранника (7%), грузчика (7%) и ассенизатора (7%).

Говоря о том, что делает профессию престижной, россияне назвали такие факторы, как зарплата, уважение в обществе, возможность приносить людям пользу.

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Согласно рейтингу работодателей, опубликованному hh.ru в начале года, лучшим оказался «Сбер», за ним следовали «Яндекс», Альфа-банк, VK и банк «Тинькофф». «Газпром нефть» оказалась на шестом месте, опустившись на три позиции по сравнению с 2022 годом.

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Юлия Волкова Юлия Волкова
работа профессии IT нефть и газ Газпром соцопрос
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