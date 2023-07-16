Россияне перечислили самые раздражающие привычки супругов

С 2010 года доля опрошенных женщин, которых ничего не раздражает в своих супругах, выросла вдвое. Показатель, хоть и не так сильно, но вырос и среди мужчин

Фото: Diego Radames / Keystone Press Agency / Global Look Press

Курение стало главной привычкой, которая раздражает россиян в своих супругах, следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob (есть у РБК). Такой вариант озвучили 8% мужчин и 10% женщин.

Чаще всего женщин раздражает в мужьях храп (7%), манера разбрасывать вещи (6%) и пристрастие к алкоголю (5%). Мужчинам не нравится в женах занудство, болтливость, лень, долгое сидение в телефоне (все эти варианты выбрали по 2% респонденток).

Треть (30%) опрошенных мужчин и почти каждая пятая женщина (19%) назвали собственные варианты ответов, комментируя, что их раздражает в партнерах. Среди таких привычек — щелканье суставами, чавканье, хлопанье дверьми, нотации, чрезмерный контроль, опоздания, транжирство и другие.

В целом россияне стал более терпимы к недостаткам поведения супругов. Вариант ответа «ничего не раздражает» дали 37% мужчин и 30% женщин. В случае с первыми показатель вырос на 13 п.п с 2010 года, а со вторыми — вдвое (с 14%). Затруднились с ответом 9% мужчин и 6% женщин.