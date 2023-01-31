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«Росатом» и РЖД выпали из десятки лучших работодателей России

В десятку лучших работодателей России вошли «Сбер», «Яндекс», Альфа-банк и VK
Из топ-10 рейтинга лучших работодателей России среди крупных компаний, который составляет hh.ru, пропали сразу пять компаний. Изменения есть в рейтингах более мелких работодателей, часть из них связана с уходом западных компаний
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В прошлом году из первой десятки рейтинга лучших работодателей России, который ежегодно составляет рекрутинговая платформа hh.ru, выпали «Росатом», РЖД, Mars, «Ростелеком», Райффайзенбанк. Новый рейтинг, составленный платформой с учетом размера компаний, есть у РБК.

Как поясняют составители, это связано в том числе с обострением конкуренции за высокие позиции в топе крупнейших работодателей: в этом году заявки на участие в рейтинге подали две новые компании — «Яндекс» и VK, которые давно на рынке и пользуются популярностью у соискателей. Также в десятке сразу несколько крупных банков — «Сбер», Альфа-банк, «Тинькофф» и ВТБ. Это, считают составители рейтинга, говорит о тренде на дальнейшее развитие отрасли.

Авторы также отмечают, что у многих крупных организаций из-за дискоммуникации с сотрудниками в прошлом году резко снизился индекс, который оценивает лояльность и вовлеченность персонала (eNPS, Employee Net Promoter Score). Те компании, которые смогли наладить внутренние коммуникации, быстро реагировать на внешние события и давать ориентиры о том, что дальше будет с бизнесом и работой, получили больше благодарных и мотивированных работников, говорится в исследовании.

Возглавляет топ-10 лучших работодателей среди крупнейших компаний России (с численностью персонала от 1 тыс. до 5 тыс. человек) лидер прошлого года — «Сбер». Новые участники рейтинга «Яндекс» и VK разместились на втором и четвертом местах соответственно. Третье место занял Альфа-банк, пятое — «Тинькофф».

В целом топ-10 лучших работодателей среди крупных компаний выглядит так:

  • «Сбер» — прошлогодний лидер;
  • «Яндекс» — не участвовал в прошлогоднем рейтинге;
  • Альфа-банк — не участвовал в прошлогоднем рейтинге;
  • VK — не участвовала в прошлогоднем рейтинге;,
  • «Тинькофф» — то же пятое место в прошлогоднем рейтинге;,
  • «Газпром нефть» — минус три позиции, третье место в прошлом году;
  • ВТБ — минус одна позиция, шестое место в прошлом году;
  • «Сибур» — плюс шесть позиций, 14-е место в прошлом году;
  • Tele2 — плюс одна позиция, десятое место в 2021 году;
  • МТС — плюс одна позиция, 11-е место в 2021 году.

Среди компаний меньшего размера (с численностью персонала от более 1 тыс. до 5 тыс. человек) лидирует новосибирская 2ГИС. На второе место вернулась «Лаборатория Касперского», которая в прошлом году потеряла это место и заняла только шестое. В этой категории также появились новые компании-участники: «Авито», «Эксмо», РБК, СДЭК и Национальная медиа группа. Пропали из десятки лучших работодателей этого размера Bayer (второе место в рейтинге за 2021 год), Huawei (третье место), АО «Зарубежнефть» (четвертое место), SAP (восьмое место), ТАСС (девятое место в прошлом году), «Volvo Group Россия».

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Топ-10 компаний-работодателей этого размера за прошлый год выглядит следующим образом:

  • 2ГИС,
  • «Лаборатория Касперского»,
  • «Авито»,
  • Издательство «Эксмо»,
  • Rambler & Co,
  • РБК,
  • CDEK,
  • Главгосэкспертиза России,
  • Национальная медиа группа,
  • «НефтеТрансСервис».

В десятке компаний среднего размера (с численностью персонала от 251 до 1 тыс. человек включительно), сменился лидер: вместо компании Okko, которая возглавляла рейтинг в прошлом году, а в этом опустилась на вторую строчку, первое место занимает онлайн-кинотеатр ivi. Как отмечают составители рейтинга, масштаб компаний и особенности ведения бизнеса позволяют этим работодателям большое внимание уделять благополучию сотрудников.

Из нового рейтинга пропали дочерние предприятия зарубежных работодателей — Nvidia (ранее второе место), Siemens (ранее четвертое), Bosch (пятое) Pfizer (шестое), а также компания ABBYY (десятое). Целиком лидеры этого сегмента в текущем году выглядят так:

  • онлайн-кинотеатр ivi,
  • Okko,
  • «СберМаркетинг»
  • Студия Артемия Лебедева,
  • Школа управления «Сколково»,
  • Госинспекция по недвижимости,
  • «Абрау-Дюрсо»,
  • «Бакарди Рус»,
  • ООО «Метрополис»,
  • Barilla.

Помимо основных рейтингов, составленных в зависимости от размера компаний, hh.ru выделяет несколько дополнительных — например, рейтинг лояльности сотрудников. В нем оценивается, насколько действующие сотрудники готовы рекомендовать свою компанию в качестве потенциального работодателя другим людям. Опрос, на основании которого составляют рейтинг, проводят добровольно и анонимно.

В прошлом году в лидерах оказались ИТ-компании Usetech, Idaproject, MPSTATS и TravelLine, а также производственная мебельная компания из Воронежа «Ангстрем».

Ежегодный рейтинг hh.ru составляется на основании трех разных оценок. Для начала составители проводят анкетирование среди HR-сотрудников компаний, решивших подать заявку на участие в рейтинге. Анкеты оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов, а результаты оценки HR-специалистов составляют 20% в итоговом балле компании. Затем компании — участницы рейтинга организовывают онлайн-опрос своих сотрудников. Эти данные помогают определить уровень лояльности к компании-работодателю и готовность рекомендовать ее как будущее место работы знакомым. На эту часть приходится 40% итогового балла компании.

И наконец, оценивают работодателя соискатели на платформе hh. ru. Каждый из них может пройти опрос и проголосовать только за три компании в каждой отрасли. Оценка соискателей составляет 40% в итоговом балле компании

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Hh работодатели Рейтинг кадровая политика
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