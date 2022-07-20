Директор «Ленкома» опроверг перелом ребер и реанимацию Чуриковой

Информация о том, что народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации, не соответствует действительности, заявил РБК директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Никакой реанимации нет, это все ложь, никаких ребер она не ломала. Не знаю, откуда эта информация», — сообщил РБК директор «Ленкома» Марк Варшавер.

Ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на источник сообщил, что актриса госпитализирована в реанимацию после неудачного падения. По его словам, врачи диагностировали у Чуриковой перелом ребер, грудины и подвздошной кости.

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