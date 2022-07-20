Прокуратура запросила 10 лет для сына иркутского экс-губернатора
Для Андрея Левченко, экс-депутата иркутского законодательного собрания от КПРФ и сына бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко, сторона обвинения запросила десять лет колонии общего режима по делу о мошенничестве и ограничении конкуренции, сообщает агентство Ircity.ru со ссылкой на пресс-службу местной прокуратуры.
Также прокурор просит назначить Левченко штраф в размере 900 тыс. руб. и на год и десять месяцев лишить его права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, с ограничением свободы на полтора года.
«Коммерсант» сообщил, что помимо Левченко, фигурантами дела являются директор ООО «Звезда» Олег Хамуляк, его заместитель Антон Рябикин, вице-президент Национального лифтового союза и глава комиссии общественного совета при Минстрое России Сергей Чернышов и бывший топ-менеджер ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» (ЩЛЗ) Дмитрий Коженов. Их обвиняют в причастности к мошенничеству на сумму один млрд руб. при поставках и установке лифтов в Иркутске.
По версии СК, Левченко, Хамуляк и Рябикин в 2017 году заключили контракт на поставку лифтов с зарубежной компанией. С несколькими российскими фирмами были подписаны картельные соглашения, из-за чего контракты на торгах выигрывали участники сговора и стоимость работ по замене лифтового оборудования не снижалась. Документы по картельному сговору подписывали Чернышов и Коженов, указывает агентство «РИА Новости».
«Звезда» заключила с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области несколько договоров, где стоимость работ была завышена, и получила около 560 млн руб., а участники тендеров — более 435 млн, то есть в общей сложности обвиняемые получили почти миллиард рублей, отмечает ТАСС. Ущерб Иркутску, указывает Ircity.ru, составил 55 млн руб., хотя первоначально следователи заявляли о 185 млн.
Обвиняемые отрицают вину и утверждают, что оборудование было поставлено в полном объеме и исправно работает, уточняет иркутское агентство.
Дело по данному факту было возбуждено в 2019 году, Левченко был задержан и арестован в сентябре 2020-го.