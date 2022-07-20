Фигуранты дела о растрате при строительстве для ЧМ избежали заключения

Суд согласился, что фигуранты дела (глава «Арены-2018» и принятые им на работу экс-чиновница Минспорта, безработная и менеджер домов моды) участвовали в серой схеме не в корыстных целях и действительно занимались проектировкой

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Таганский суд приговорил к шести годам колонии с отсрочкой наказания бывшего заместителя начальника департамента Минспорта Антонину Кузнецову по делу о растрате при строительстве стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщает «Коммерсантъ». Остальные фигуранты дела — экс-гендиректор АНО «Арена-2018» Олег Галай, безработная Светлана Рулева и менеджер домов моды Александр Кузнецов — получили по пять лет условно.

Следствие утверждало, что проработавшая 40 лет в министерстве Кузнецова уговорила Галая фиктивно устроить в АНО «Арена-2018» лично знакомых ей Рулеву и Кузнецова, которые числились в организации с октября 2017 по июнь 2019 года и получили за это время около 7 млн руб., отдав бóльшую часть чиновнице. Фигурантов дела арестовали весной прошлого года. На заседании суда 19 июля защитники Галая Олег Каретников и Артур Батдалгаджиев смогли доказать, что их подзащитный нанял Рулеву и Кузнецова не из корыстных побуждений: зарплата им, по сути, оплачивала эксклюзивные услуги опытного специалиста — Кузнецовой, которая во время проектировки стадионов занималась проектами по обеспечению безопасности иностранных делегаций и высших должностных лиц.

Каретников пояснил «Коммерсанту», что Галай не мог официально принять на работу чиновницу Минспорта, поэтому прибег к серой схеме. Адвокат добавил, что Рулева и Кузнецов тоже работали на АНО — выполняли разовые поручения Кузнецовой, поэтому считать их «мертвыми душами» нельзя.

Суд согласился с этими доводами и освободил фигурантов от исполнения наказания, хоть и признал виновными в растрате. Защита пока не решила, будет ли обжаловать приговор.

АНО «Арена-2018» было создано в 2012 году, после того как Россия получила право провести ЧМ. Минспорт — единственный учредитель организации. Она должна была построить и провести реконструкцию стадионов для чемпионата, возвести объекты для Универсиады 2013 года в Казани, следить за исполнением требований FIFA. Галай в январе прошлого года возглавил ликвидационную комиссию для банкротства компании.