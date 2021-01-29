В Москве арестовали экс-главу строившей стадионы к ЧМ компании

По делу о хищении в особо крупном размере взят под стражу бывший глава АНО «Арена-2018». Предприятие курировало строительство стадионов для чемпионата мира по футболу 2018 года

Стадион «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» в Москве (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В столице арестован бывший глава АНО «Арена-2018» Олег Галай, следует из материалов Басманного суда..

Против Галая заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК (хищение, совершенное организованной группой или в особо крупном размере). Она предусматривает заключение сроком до десяти лет и штраф до 1 млн руб.

По данным «Коммерсанта», Галай арестован до 25 марта. Суд выбрал ту же меру пресечения и для его предполагаемых сообщников — Светланы Рулевой и Александра Кузнецова, сообщило издание.

«Арену-2018» создали в 2012 году, после того как Россия получила право провести чемпионат мира по футболу 2018 года. Ее единственным учредителем является Минспорта. У компании сменилось несколько руководителей. Галай сначала был заместителем гендиректора, а затем возглавил «Арену-2018».