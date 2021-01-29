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В Москве арестовали экс-главу строившей стадионы к ЧМ компании

По делу о хищении в особо крупном размере взят под стражу бывший глава АНО «Арена-2018». Предприятие курировало строительство стадионов для чемпионата мира по футболу 2018 года
Стадион «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» в Москве
Стадион «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» в Москве (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В столице арестован бывший глава АНО «Арена-2018» Олег Галай, следует из материалов Басманного суда..

Против Галая заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК (хищение, совершенное организованной группой или в особо крупном размере). Она предусматривает заключение сроком до десяти лет и штраф до 1 млн руб.

По данным «Коммерсанта», Галай арестован до 25 марта. Суд выбрал ту же меру пресечения и для его предполагаемых сообщников — Светланы Рулевой и Александра Кузнецова, сообщило издание.

«Арену-2018» создали в 2012 году, после того как Россия получила право провести чемпионат мира по футболу 2018 года. Ее единственным учредителем является Минспорта. У компании сменилось несколько руководителей. Галай сначала был заместителем гендиректора, а затем возглавил «Арену-2018».

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Строительство станции метро &laquo;Новокрестовская&raquo;

Компания должна была построить и провести реконструкцию стадионов в городах проведения ЧМ-2018, а также возвести объекты к Универсиаде в Казани в 2013 году. Как пояснили источники «Коммерсанта», «Арена-2018» создавалась как посредник между организующими ЧМ российскими структурами и FIFA и должна была следить за исполнением ее требований. Впоследствии она стала непосредственно участвовать в строительстве, пояснили собеседники издания. Из-за проблем со строительством компания нередко судилась как в роли истца, так и в роли ответчика.

В хищении и растрате какой суммы подозревают Галая, в Следственном комитете пока не раскрыли, сообщил «Коммерсантъ». Адвокат заявил изданию, что ему нечего сказать, защитники других фигурантов также отказались от комментариев.

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«Арена-2018» находится в стадии банкротства, а Галай 25 января возглавил ликвидационную комиссию. Как отмечает издание, два других арестованных по делу сейчас не имеют отношения к АНО. Рулевая по документам является неработающей, а Александр Кузнецов — менеджером домов моды.

Автор
Виктория Полякова
При участии
Евгения Лебедева
чемпионат мира по футболу-2018 дело о хищениях
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