Власти Москвы и Петербурга предупредили о дожде, грозе и сильном ветре

20 июля в Москве ожидаются дожди с грозой, порывы ветра могут составить до 17 м/с. Об этом говорится в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.

«По прогнозам синоптиков, завтра утром и до конца дня в столице ожидаются дождь, местами гроза, порывы ветра до 17 м/с», — говорится в сообщении.

Желтый уровень опасности из-за непогоды и сильного ветра объявили власти Санкт-Петербурга. «По информации Росгидрометцентра, с 09 часов 20 июля до 21 часа 20 июля на территории Санкт Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра порывами 15-27 м/с», — говорится в Telegram-канале пресс-службы правительства Петербурга.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сравнил погоду во второй половине июля в Москве с «бархатным сезоном в приморских городах». По его словам, погода будет держаться в пределах нормы, без аномальной жары. Температура воздуха не будет превышать 25 градусов. Эту информация также подтвердила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.