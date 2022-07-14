Вильфанд сообщил о начале бархатного сезона в Москве в конце недели

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В выходные температура понизится до 20–22 градусов, и температура воды в московских водоемах будет на том же уровне, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Синоптик сравнил погоду второй половины июля с бархатным периодом в приморских городах.

«Сейчас наступает время мягкого периода, по ассоциации [с бархатным сезоном в южных городах], с 15 числа, в выходные температура воды и воздуха примерно одинаковая. Это метафора для московского региона», — уточнил Вильфанд.

Он объяснил, что в бархатный сезон температура воздуха будет в диапазоне 24–25 градусов, а температура воды чуть ниже 22–23 градусов. Именно поэтому, по словам метеоролога, он [сезон] и бархатный, что нет жары, а температура воды комфортная.

Понижение температуры воздуха к концу недели подтвердила в разговоре с РБК ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она сообщила, что погода будет нежаркая, в дневные часы около 21–23 градусов.

«В последующие дни рассчитываем, что фон температуры будет повышаться. В целом вторая половина июля выйдет близкой к норме или со слабо отрицательной аномалией. Рассчитывать на тепло, скорее всего, придется только в последней пятидневке июля, когда температура воздуха в дневные часы может преодолеть отметку в 25 градусов», — уточнила специалист.

Понедельник, 11 июля, стал самым жарким днем в этом году: температура составила 32,2 градуса. Предыдущий рекорд этого года был зафиксирован 27 июня. когда температура поднялась до отметки 31, 7 градуса тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.