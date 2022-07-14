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Власти Москвы предупредили об ухудшении погодных условий

Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

В ближайшие часы москвичей ждет резкое ухудшение погоды, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы. «В ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются ливни, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 17 м/с», — говорится в сообщении.

Также ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК о грозе и порывистом ветре: «Будет облачно, с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местам прошумят грозы, ветер южной четверти 4,9 м/с, при грозе порывистый. И температура воздуха днем будет колебаться днем от 20 до 25 градусов», — сообщил синоптик.

Ухудшение погоды, объяснил Тишковец, будет определяться активной циклонической деятельностью.

В некоторых районах Подмосковья отключилось электричество из-за урагана
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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

«Я бы чересчур не драматизировал ситуацию, да — ветер порывистый, да — ливень короткий местами, где-то гроза прогремит, но это не та история, где будет все с ног на голову переворачиваться», — прокомментировал специалист.

11 июля в Москве ввели оранжевый уровень погодной опасности, в городе прошли гроза и и дождь. Мэр Сергей Собянин сообщил о погибшем и пострадавших из-за непогоды в столице.

Теги
синоптик Евгений Тишковец «Фобос» новости погода в Москве
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