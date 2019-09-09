Мэр Сочи Пахомов покинул свой пост

Мэр Сочи Анатолий Пахомов, руководивший городом с 2009 года, покинул свой пост. Исполняющим обязанности мэра назначен Алексей Копайгородский, бывший вице-губернатор Краснодарского края по внутренней политике. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации.

«Анатолий Пахомов провел большую работу по подготовке и проведению Олимпийских игр, чемпионата мира по футболу. Вы сумели сохранить межнациональный мир и согласие», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время визита в Сочи. Он отметил, что перед новым руководством стоит задача сделать Сочи комфортным не только для туристов, но и для его горожан. «Давайте будем расшивать проблемы, которые накопились, — это самострои, утилизация мусора, канализация и в целом состояние ЖКХ», — заявил Кондратьев.

Выборы мэра пройдут в Сочи 10 сентября. Претендентов на место мэра выберет специальная комиссия из восьми человек, после чего кандидатуры финалистов будут вынесены на тайное голосование в городское собрание. Это новая система выборов в городе: ранее мэра выбирали в ходе голосования жители.

Пахомов в 2006–2009 годах занимал пост мэра Анапы, а затем стал главой Сочи. О том, что он не будет участвовать в конкурсе на должность главы Сочи на новый срок, стало известно в конце августа. Он отметил, что «честно отслужил два срока» и «уже можно дать возможность порулить и другим». По его словам, это решение он принял давно.