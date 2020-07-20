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Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям

Отменить особый порядок рассмотрения тяжких дел предлагал Верховный суд. ВС указывал на то, что такие преступления обычно имеют большой общественный резонанс и затрагивают интересы большого числа потерпевших
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Уголовно-процессуальный кодекс. Они отменяют возможность особого порядка рассмотрения дел по тяжким преступлениям. Поправки опубликованы на портале правовой информации.

При применении особого порядка обвиняемый полностью соглашается с предъявленным ему обвинением и дело рассматривается без судебного разбирательства. В этом случае судья не может назначить наказание более чем в две трети от максимального срока заключения, штрафа или иных видов санкций по предъявленной статье. Вместе с тем осужденный в особом порядке гражданин лишается права на обжалование приговора.

В соответствии с поправками теперь в особом порядке могут рассматриваться только дела небольшой и средней тяжести. Согласно ст. 15 УК РФ к ним относятся умышленные преступления, максимальное наказание за которые не превышает пять лет тюрьмы. В этот пункт входят и все преступления, совершенные по неосторожности.

Ограничить возможность применения особого порядка судебного разбирательства в апреле 2019 года предложил Верховный суд, соответствующую инициативу ВС вынес на рассмотрение Госдумы.

«Дела о преступлениях, отнесенных законом к категории тяжких ввиду их повышенной общественной опасности, как правило, являются особо сложными, затрагивают интересы значительного числа потерпевших, вызывают большой общественный резонанс и освещаются в средствах массовой информации, что требует установление на законодательном уровне высокой степени процессуальных гарантий справедливого правосудия. Обеспечить такие гарантии возможно только при рассмотрении дела в общем порядке судебного разбирательства», — говорилось в пояснительной записке к поправкам.

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Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Согласно статистике, приведенной Верховным судом в законопроекте, в 2018 году в особом порядке было рассмотрено 553 990 уголовных дел в отношении 579 820 лиц. Из них обвиняемые в преступлениях небольшой тяжести составляют 58,9%, 23,7% — средней тяжести, обвиняемые в тяжких преступлениях — 17,4%. Всего в особом порядке в 2018 году суды рассмотрели уголовные дела о тяжких преступлениях в отношении 84 тыс. осужденных. Это 58% от общего числа обвиняемых в тяжких преступлениях.

Автор: Георгий Тадтаев
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