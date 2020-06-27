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СМИ сообщили об утечке данных 5 млн учащихся и сотрудников Skyeng

В базе содержится информация о пользователях сервиса из стран СНГ. В частности, телефоны, адреса электронной почты, идентификаторы в Skype
Фото: skyeng.school / Facebook
Фото: skyeng.school / Facebook

В интернете выставили на продажу данные 5 млн учащихся и сотрудников языковой онлайн-школы Skyeng. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как пишет газета, в базе содержится информация о пользователях сервиса из стран СНГ: телефоны, адреса электронной почты, идентификаторы в Skype и другие. По словам основателя компании DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашота Оганесяна, в базе содержится 270 тыс. записей о пользователях из России — учениках, учителях и сотрудниках компании. Оганесян утверждает, что данные продаются за 40 тыс. руб. Корреспондент газеты обзвонил нескольких человек из бесплатного «пробника» базы, сведения о них подтвердились.

Судя по формату предоставленных образов, добавляет Оганесян, утечка произошла из-за открытого доступа к серверу MongoDB около трех месяцев назад. Ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско предполагает, что данные попали в интернет из-за взлома серверов школы либо если базу вынес сотрудник.

В даркнет утекла база данных нескольких миллионов пользователей Telegram
Технологии и медиа
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

В Skyeng «Коммерсанту» не подтвердили утечку или взлом. Управляющий партнер платформы Александр Ларьяновский отметил, что нет оснований считать причастной к Skyeng слитую в Сеть базу данных.

Ранее в интернет попали данные пользователей мессенджера Telegram, как сообщал «Код Дурова». Портал отмечал, что в базе содержится информация о миллионах пользователей Telegram, но их точное количество неизвестно. В файле были номера телефонов пользователей, в том числе сотрудников редакции, а также уникальные идентификаторы в месседжере. В пресс-службе Telegram РБК сообщали, что большая часть аккаунтов из этой базы (не менее 60%) содержит уже неактуальную информацию.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: утечка данных, школа
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