СМИ сообщили об утечке данных 5 млн учащихся и сотрудников Skyeng

В базе содержится информация о пользователях сервиса из стран СНГ. В частности, телефоны, адреса электронной почты, идентификаторы в Skype

Фото: skyeng.school / Facebook

В интернете выставили на продажу данные 5 млн учащихся и сотрудников языковой онлайн-школы Skyeng. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как пишет газета, в базе содержится информация о пользователях сервиса из стран СНГ: телефоны, адреса электронной почты, идентификаторы в Skype и другие. По словам основателя компании DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашота Оганесяна, в базе содержится 270 тыс. записей о пользователях из России — учениках, учителях и сотрудниках компании. Оганесян утверждает, что данные продаются за 40 тыс. руб. Корреспондент газеты обзвонил нескольких человек из бесплатного «пробника» базы, сведения о них подтвердились.

Судя по формату предоставленных образов, добавляет Оганесян, утечка произошла из-за открытого доступа к серверу MongoDB около трех месяцев назад. Ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско предполагает, что данные попали в интернет из-за взлома серверов школы либо если базу вынес сотрудник.

В Skyeng «Коммерсанту» не подтвердили утечку или взлом. Управляющий партнер платформы Александр Ларьяновский отметил, что нет оснований считать причастной к Skyeng слитую в Сеть базу данных.