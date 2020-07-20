Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 июля

Минобороны завершает испытание вакцины, Роспотребназдор исследует распространение коронавируса среди ВИЧ-инфицированных, ВОЗ зафиксировала второй за два дня рекордный рост числа заразившихся COVID-19 — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 771 тыс. (6109 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 12 342 человека (95 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 550 тыс. человек.