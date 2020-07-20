Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 июля
Минобороны завершает испытание вакцины, Роспотребназдор исследует распространение коронавируса среди ВИЧ-инфицированных, ВОЗ зафиксировала второй за два дня рекордный рост числа заразившихся COVID-19 — в обзоре РБК
Коронавирус
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 771 тыс. (6109 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 12 342 человека (95 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 550 тыс. человек.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Испытания вакцины от COVID-19, которые в госпитале имени Бурденко проводило Минобороны, завершаются. В понедельник, 20 июля, врачи выписывают последнюю группу участников-добровольцев из 20 человек.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа продлили режим самоизоляции до 15 августа включительно. Все жители ЯНАО должны надевать маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах и транспорте. В Новом Уренгое из-за сложной эпидемиологической обстановки действуют дополнительные ограничения для въезжающих из других регионов России.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Роспотребнадзор проведет всероссийское анонимное исследование распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди пациентов с ВИЧ-инфекцией. Специалисты ведомства совместно с неправительственной организацией «Коалиция по готовности к лечению» изучат также влияние пандемии коронавируса на оказание медпомощи ВИЧ-инфицированным.
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 14,04 млн, почти 600 тыс. человек умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились свыше 14,5 млн человек, из них более 605 тыс. скончались.
Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: JHU
Данные по миру i
Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 3,7 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (более 2 млн), на третьем — Индия (более 1 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Южная Африка (364 тыс.).
К попытке украсть данные о разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 причастны российские спецслужбы, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб. Москва ранее заявляла, что подобные обвинения голословны и Россия не имеет никакого отношения к попыткам выкрасть данные фармкомпаний.
Ученые не увидели эффекта от закрытия школ на карантин из-за COVID-19. Исследователи сопоставили ситуацию с коронавирусом у детей в Финляндии, где закрыли все учебные заведения, и в Швеции, где разрешили работать начальным школам. И там и там в начальных школах число заболевших оказалось почти одинаковым.
Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i
Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий». Он полагает, что быстрое восстановление экономики после «очень, очень существенного падения активности практически во всех странах мира», которое вызвала пандемия, маловероятно.