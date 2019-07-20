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В США объявили о планах изменить тест на получение гражданства
Изменения планируется внести в разговорную часть теста для гарантии точной оценки знаний соискателя по его правам и обязанностям как будущего гражданина страны, заявили в Службе гражданства и иммиграции США
Фото: Mike Segar / Reuters

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) намерена внести изменения при сдаче соискателями теста на натурализацию для получения американского гражданства. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте организации.

Отмечается, что изменения планируется внести для гарантии точной оценки знаний соискателя по его правам и обязанностям как будущего гражданина страны.

«Целью является создание содержательного, единообразного и эффективного теста, который оценит знание и понимание истории, правительства и ценностей США соискателями», — говорится в документе.

В декабре 2018 года Службой гражданства и иммиграции была сформирована рабочая группа по пересмотру теста на получение гражданства. В частности, предполагается, что данная группа пересмотрит разговорную часть теста. Поправки должны вступить в силу в декабре 2020 года или в начале 2021 года.

Ранее в июле президент США Дональд Трамп анонсировал план, предусматривающий возможность узнать число граждан США, проживающих на территории страны. Президент отмечал, что намерен подписать приказ, который обяжет все федеральные ведомства по запросу предоставить Министерству торговли все записи о числе людей с гражданством на территории США. Он принял такое решение после того, как Верховный суд страны отказался удовлетворить его требование и включить в перепись населения 2020 года вопрос о гражданстве. Суд счел, что американская администрация не предоставила для этого достаточных обоснований.

Автор: Ксения Аскерова
Теги: гражданство США, иммиграция
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