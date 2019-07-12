Трамп анонсировал новый способ узнать гражданство жителей США

Президент Дональд Трамп представил новый план, который предполагает возможность для него узнать количество граждан США на территории страны. Об этом сообщает Associated Press.

По словам Трампа, он подпишет приказ, который «немедленно» вступит в силу и обяжет все федеральные ведомства по запросу предоставить министерству торговли все записи о числе людей с гражданством на территории США.

Президент принял такое решение после того, как Верховный суд страны отказался удовлетворить требование Трампа и включить в перепись населения 2020 года вопрос о гражданстве. Суд счел, что администрация президента не предоставила для этого достаточных обоснований. Трамп, сторонник жесткой миграционной политики, заявил, что отказ произошел в «очень грустное время для Америки».