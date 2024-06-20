Силовики задержали главу WorldSkills Russia

Генерального директора и руководителя аппарата Агентства развития профессий и навыков («Вордскиллс Россия») Роберта Уразова и Данира Мухаметзянова задержали по подозрению в мошенничестве. Им грозит до 10 лет лишения свободы

Роберт Уразов (Фото: Антон Новодережкин / «Росконгресс»)

В четверг, 20 июня, сотрудники правоохранительных органов задержали генерального директора Агентства развития профессий и навыков («Ворлдскиллс Россия») Роберта Уразова и руководителя аппарата агентства Данира Мухаметзянова, рассказали РБК два источника, знакомых с материалами дела. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК ). Максимальное наказание по этой статье уголовного кодекса предполагает до 10 лет лишения свободы. Замоскворецкий суд Москвы арестовал Мухаметзянова.

В пресс-службе Агентства развития профессий и навыков сообщили РБК, что в агентстве знают об аресте Роберта Уразова. «Мы в курсе сложившейся ситуации и готовы оказывать помощь и содействие правоохранительным органам и следствию», — сказали в агентстве.

Как рассказал источник РБК в правительстве, в отношении Агентства развития профессий и навыков проводилась финансовая проверка, которая выявила претензии по субсидиям, выданным по линии Минпросвещения, на сумму более 300 млн руб.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Агентство было создано в 2020 году по поручению президента Владимира Путина. Его учредителем стали правительство России и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Задачей агентства является популяризация рабочих профессий, в том числе через проведение национальных чемпионатов. Один из таких чемпионатов в 2020 году посетил Путин.

Международное движение популяризации рабочих профессий появилось в Европе после Второй мировой войны, впоследствии была создана международная некоммерческая организация WorldSkills International (WSI). Россия вступила в движение в мае 2012 года, а в 2019 году провела в Казани международный чемпионат. В 2022 году WorldSkills Russia исключили из состава WorldSkills International после начала спецоперации. Сейчас организация продолжает свою работу в России, но ее международная деятельность ограничена.

Роберт Уразов занимался развитием движения WorldSkills в России с 2014 года, когда возглавил «Вордскиллс Россия». До этого он был помощником министра по развитию Дальнего Востока, был членом экспертного совета Агентства стратегических инициатив.

В интервью «Ведомостям» в 2022 году он говорил, что после исключения из WSI «Вордскиллс Россия» находилось в стадии реформирования. Но в целом ситуация никак не повлияла на работу агентства, оно продолжало заниматься разработкой стандартов, экспертизой, работой с компаниями и экономическим сектором, образовательными организациями. «Мы помогаем людям повысить свою производительность в десятки раз — за счет повышения профессионализма. А компаниям мы помогаем адаптировать мировые стандарты производительности под конкретные рабочие места», — описывал поле деятельности агентства Уразов.