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Силовики задержали главу WorldSkills Russia

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Эксклюзивы РБК
Генерального директора и руководителя аппарата Агентства развития профессий и навыков («Вордскиллс Россия») Роберта Уразова и Данира Мухаметзянова задержали по подозрению в мошенничестве. Им грозит до 10 лет лишения свободы
Роберт Уразов
Роберт Уразов (Фото: Антон Новодережкин / «Росконгресс»)

В четверг, 20 июня, сотрудники правоохранительных органов задержали генерального директора Агентства развития профессий и навыков («Ворлдскиллс Россия») Роберта Уразова и руководителя аппарата агентства Данира Мухаметзянова, рассказали РБК два источника, знакомых с материалами дела. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК ). Максимальное наказание по этой статье уголовного кодекса предполагает до 10 лет лишения свободы. Замоскворецкий суд Москвы арестовал Мухаметзянова.

В пресс-службе Агентства развития профессий и навыков сообщили РБК, что в агентстве знают об аресте Роберта Уразова. «Мы в курсе сложившейся ситуации и готовы оказывать помощь и содействие правоохранительным органам и следствию», — сказали в агентстве.

Как рассказал источник РБК в правительстве, в отношении Агентства развития профессий и навыков проводилась финансовая проверка, которая выявила претензии по субсидиям, выданным по линии Минпросвещения, на сумму более 300 млн руб.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Агентство было создано в 2020 году по поручению президента Владимира Путина. Его учредителем стали правительство России и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Задачей агентства является популяризация рабочих профессий, в том числе через проведение национальных чемпионатов. Один из таких чемпионатов в 2020 году посетил Путин.

Международное движение популяризации рабочих профессий появилось в Европе после Второй мировой войны, впоследствии была создана международная некоммерческая организация WorldSkills International (WSI). Россия вступила в движение в мае 2012 года, а в 2019 году провела в Казани международный чемпионат. В 2022 году WorldSkills Russia исключили из состава WorldSkills International после начала спецоперации. Сейчас организация продолжает свою работу в России, но ее международная деятельность ограничена.

Роберт Уразов занимался развитием движения WorldSkills в России с 2014 года, когда возглавил «Вордскиллс Россия». До этого он был помощником министра по развитию Дальнего Востока, был членом экспертного совета Агентства стратегических инициатив.

В интервью «Ведомостям» в 2022 году он говорил, что после исключения из WSI «Вордскиллс Россия» находилось в стадии реформирования. Но в целом ситуация никак не повлияла на работу агентства, оно продолжало заниматься разработкой стандартов, экспертизой, работой с компаниями и экономическим сектором, образовательными организациями. «Мы помогаем людям повысить свою производительность в десятки раз — за счет повышения профессионализма. А компаниям мы помогаем адаптировать мировые стандарты производительности под конкретные рабочие места», — описывал поле деятельности агентства Уразов.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Анастасия Серова Анастасия Серова, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
При участии
Маргарита Грошева
силовики правоохранительные органы МВД задержание мошенничество Москва

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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