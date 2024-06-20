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Военная операция на Украине ,  
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Учителя рисования приговорили к 20 годам за перевод средств ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Мужчину признали виновным по статьям о госизмене и о содействии террористической деятельности. Он дважды перевел средства на счета украинского фонда и намеревался оказать финансовую помощь террористической организации «Азов»
Даниил Клюка
Даниил Клюка (Фото: DeptFirst / X)

Учителя рисования из Липецкой области Даниила Клюку приговорили к 20 годам лишения свободы, сообщили РБК во 2-м окружном военном суде. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

Суд признал Клюка виновным по ст. 275 УК (государственная измена) и ч.1 ст. 205.1 УК (содействие террористической деятельности). Ему также назначили штраф в размере 500 тыс. руб. и ограничение свободы на год после отбытия основного наказания. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

По материалам дела, Клюка дважды перевел средства на счета украинского фонда «Вернись живым» (признан Минюстом нежелательной организацией на территории России). Первый перевод был на сумму 100 тыс. руб., а второй — на сумму 20 тыс. руб. Оба перевода были конвертированы в криптовалюту Bitcoin и отправлены в фонд.

В Хабаровске против местной жительницы завели дело о госизмене
Политика
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Средства организации используются для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) и батальонов, которые участвуют в боевых действиях против Вооруженных сил России, полагает следствие.

По версии обвинения, Клюк также намеревался оказать финансовую помощь «Азову» (признан террористической организацией и запрещен на территории России) для покупки вооружения.

Клюк во время судебного заседания полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, но отказался от дачи показаний, подтвердив показания, которые были даны на предварительном следствии.

Мужчине дали 24 года за госизмену и убитого таксиста у границы с Украиной
Политика
Фото:oblsud.vrn.sudrf.ru

В конце мая воронежский суд приговорил 27-летнего россиянина Александра Шевченко к 24 годам и четырем месяцам колонии строгого режима по делу о госизмене. Следствие полагает, что он пытался незаконно пересечь границу в Воронежской области, чтобы участвовать в военных действиях «в составе украинской террористической организации». При себе у Шевченко был пистолет, из которого он застрелил подвезшего его к границе таксиста.

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Теги
Георгий Смирнов, Яна Баширова Яна Баширова
Украина суд ВСУ

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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