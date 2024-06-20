Москвичей попросили не выходить на улицы из-за «мегаливня»
«Мегаливень» накрыл Москву, городские власти не исключают образование смерчей в столице и рекомендуют воздержаться от выхода на улицу.
«Убедительно просим жителей города воздержаться от пребывания на улице. Берегите себя!» — заявили в дептрансе.
Вчера мэр столицы Сергей Собянин посоветовал москвичам не выходить на улицу 20 июня из-за угрозы серьезной непогоды. Утром в столице временно закрыли парки, находящиеся в управлении мэрии.
В департаменте ЖКХ столицы сообщили, что ливень и ветер привели в Москве к падению деревьев и повреждению конструкций, ведомство опубликовало фото с деревом, которое пробило крышу автомобиля.
В некоторых районах города деревья ветром вырывало с корнем, из окон домов вылетали защитные сетки, передают корреспонденты РБК. Два человека пострадали после того, как металлический лист во время сильного ливня влетел в трамвай на севере Москвы, в нем треснуло несколько стекол, сообщили в департаменте транспорта столицы. Движение трамваев № 17 временно приостановлено.
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