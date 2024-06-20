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Общество ,  
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Москвичей попросили не выходить на улицы из-за «мегаливня»

Дептранс призвал москвичей не выходить на улицы из-за урагана и ливня
Два человека пострадали из-за попадания металлического листа в трамвай на севере Москвы, в некоторых районах ветром вырывало с корнем деревья, одно из них упало на автомобиль

Москвичей попросили не выходить на улицы из-за «мегаливня»
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«Мегаливень» накрыл Москву, городские власти не исключают образование смерчей в столице и рекомендуют воздержаться от выхода на улицу.

«Убедительно просим жителей города воздержаться от пребывания на улице. Берегите себя!» — заявили в дептрансе.

Вчера мэр столицы Сергей Собянин посоветовал москвичам не выходить на улицу 20 июня из-за угрозы серьезной непогоды. Утром в столице временно закрыли парки, находящиеся в управлении мэрии.

Москвичам пообещали ночное продолжение «мегаливня»
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Фото:Артур Новосильцев / АГН «Москва»

В департаменте ЖКХ столицы сообщили, что ливень и ветер привели в Москве к падению деревьев и повреждению конструкций, ведомство опубликовало фото с деревом, которое пробило крышу автомобиля.

В некоторых районах города деревья ветром вырывало с корнем, из окон домов вылетали защитные сетки, передают корреспонденты РБК. Два человека пострадали после того, как металлический лист во время сильного ливня влетел в трамвай на севере Москвы, в нем треснуло несколько стекол, сообщили в департаменте транспорта столицы. Движение трамваев № 17 временно приостановлено.

Материал дополняется.

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Теги
Москва ливень

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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