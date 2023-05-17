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Главу разработчика «ЭпиВакКороны» уволили за нарушение закона о коррупции

Роспотребнадзор: главу «Вектора» Максютова уволили из-за нарушения закона о коррупции
В «Векторе» провели мероприятия «по пресечению выявленных фактов» нарушения законодательства о коррупции, сообщили в Роспотребнадзоре. Ранее стало известно об увольнении гендиректора этого научного центра Максютова
Ринат Максютов
Ринат Максютов (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Главу новосибирского научного центра «Вектор» Рината Максютова уволили из-за нарушения закона о противодействия коррупции и конфликта интересов, говорится в сообщении Роспотребнадзора, поступившем в РБК.

«Вектор» продолжает свою деятельность в соответствии с планами по научной работе и поставленными задачами», — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что провели мероприятия «по пресечению выявленных фактов» нарушения законодательства о коррупции.

Об увольнении Максютова ранее сообщили источники издания «Коммерсантъ-Сибирь» и «Интерфакса». По их словам, от должности гендиректора отстранили в связи в утратой доверия, одним из оснований называлось «непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов».

Максютов возглавлял «Вектор» с сентября 2016 года. Это один из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России, в нем изучают возбудителей особо опасных инфекций и разрабатывают лекарства. В частности, «Вектор» создал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», одну из четырех разработанных в России для борьбы с COVID-19 (кроме нее это «Спутник V» с однокомпонентным вариантом «Спутник Лайт» и «КовиВак»).

Группа петербургских исследователей из Европейского университета усомнилась в эффективности «ЭпиВакКороны». В январе прошлого года они опубликовали препринт исследования об эффективности российских вакцин от коронавируса. «ЭпиВакКорона» в нем оказалась единственным препаратом, эффективность которого не удалось подтвердить: ученые сочли ее отрицательной. В «Векторе» заявили, что результатам этого исследования нельзя доверять из-за малой выборки.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, София Прохорчук София Прохорчук
Вектор коррупция увольнение ЭпиВакКорона Роспотребнадзор
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