Концертный директор опроверг отъезд Ярмольника из России
Информация о том, что актер Леонид Ярмольник покинул Россию, не соответствует действительности. Об этом РБК сообщил его концертный директор Табриз Шахиди.
Ранее Telegram-канал «brief» сообщил об отъезде Ярмольника из страны.
«Нет, это полная ерунда. Более того, он в Москве, участвует в бильярдном турнире», — заверил Шахиди.
В марте ряд СМИ также сообщал, что актер эмигрировал из России в Латвию: его заметили гуляющим по берегу Балтийского моря. Ярмольник опроверг информацию об эмиграции. Он подтвердил, что уехал в Юрмалу, чтобы навестить внуков.
«Пишут, что я бежал в Юрмалу, покинул родину и так далее. Мы всю жизнь ездим в Юрмалу, внуки здесь находятся с марта до конца лета. Всегда, когда у меня есть свободные дни без спектаклей и съемок, я приезжаю к ним», — объяснил он.
Актер тогда отметил, что вернется в Москву, поскольку играет в спектаклях в «Современнике», а также участвует в съемках.
После начала военной операции на Украине многие деятели культуры выступили против нее или уехали из России. С призывом прекратить боевые действия выступали музыканты Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, Земфира и Борис Гребенщиков, певцы Валерий Меладзе и Кристина Орбакайте, телеведущие Иван Ургант и Максим Галкин, писатель Борис Акунин, актриса Чулпан Хаматова.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал критику спецоперации «предательством». «Неприемлема <...> позиция ряда деятелей культуры, которые многие годы не замечали происходящего в ДНР и ЛНР», — отмечал он.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев увидел «большую разницу» между теми, кто просто уехал из России, и теми, кто из-за рубежа продолжает критиковать решения российских властей и специальную операцию. Последних он счел предателями.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что некоторые испугались и не поняли решения властей начать спецоперацию, кто-то из них уехал, но эти люди «не являются врагами государства», сказал он.
«Я очень хорошо знаю [Ивана] Урганта, и он большой патриот», — отметил Песков.
С пресс-секретарем Кремля тогда поспорил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он удивился, что, «чтобы стать патриотом», необходимо раскритиковать Россию и уехать за границу, «причем громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны».
Спецпредставитель президента по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что для человека со взглядами, не совпадающими с позицией власти, уехать из страны — «не самый плохой вариант». Наличие такой возможности он назвал «признаком свободной страны».