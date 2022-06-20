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Концертный директор опроверг отъезд Ярмольника из России

Актер сейчас находится в Москве и участвует в бильярдном турнире, сообщил его концертный директор, опровергнув информацию об отъезде Ярмольника из страны
Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Информация о том, что актер Леонид Ярмольник покинул Россию, не соответствует действительности. Об этом РБК сообщил его концертный директор Табриз Шахиди.

Ранее Telegram-канал «brief» сообщил об отъезде Ярмольника из страны.

«Нет, это полная ерунда. Более того, он в Москве, участвует в бильярдном турнире», — заверил Шахиди.

В марте ряд СМИ также сообщал, что актер эмигрировал из России в Латвию: его заметили гуляющим по берегу Балтийского моря. Ярмольник опроверг информацию об эмиграции. Он подтвердил, что уехал в Юрмалу, чтобы навестить внуков.

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«Пишут, что я бежал в Юрмалу, покинул родину и так далее. Мы всю жизнь ездим в Юрмалу, внуки здесь находятся с марта до конца лета. Всегда, когда у меня есть свободные дни без спектаклей и съемок, я приезжаю к ним», — объяснил он.

Актер тогда отметил, что вернется в Москву, поскольку играет в спектаклях в «Современнике», а также участвует в съемках.

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После начала военной операции на Украине многие деятели культуры выступили против нее или уехали из России. С призывом прекратить боевые действия выступали музыканты Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, Земфира и Борис Гребенщиков, певцы Валерий Меладзе и Кристина Орбакайте, телеведущие Иван Ургант и Максим Галкин, писатель Борис Акунин, актриса Чулпан Хаматова.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал критику спецоперации «предательством». «Неприемлема <...> позиция ряда деятелей культуры, которые многие годы не замечали происходящего в ДНР и ЛНР», — отмечал он.

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев увидел «большую разницу» между теми, кто просто уехал из России, и теми, кто из-за рубежа продолжает критиковать решения российских властей и специальную операцию. Последних он счел предателями.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что некоторые испугались и не поняли решения властей начать спецоперацию, кто-то из них уехал, но эти люди «не являются врагами государства», сказал он.

«Я очень хорошо знаю [Ивана] Урганта, и он большой патриот», — отметил Песков.

С пресс-секретарем Кремля тогда поспорил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он удивился, что, «чтобы стать патриотом», необходимо раскритиковать Россию и уехать за границу, «причем громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны».

Спецпредставитель президента по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что для человека со взглядами, не совпадающими с позицией власти, уехать из страны — «не самый плохой вариант». Наличие такой возможности он назвал «признаком свободной страны».

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При участии
Маргарита Овсянникова
отъезд Россия артисты

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