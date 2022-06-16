Швыдкой назвал признаком свободной страны возможность из нее уехать

Он заявил, что уехать из страны при несогласии с властями — «не самый плохой вариант» для деятеля культуры. Швыдкой подчеркнул, что взрослые люди сами выбирают свой путь, и допустил, что кто-то из уехавших может вернуться

Михаил Швыдкой (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Уехать из страны для человека со взглядами, не совпадающими с позицией власти, — «не самый плохой вариант». Так спецпредставитель президента по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой в кулуарах ПМЭФ прокомментировал «РИА Новости» отъезд из России деятелей культуры.

Наличие возможности уехать в такой ситуации он назвал «признаком свободной страны».

«Люди выбирают свой путь сами, все взрослые, понимают, как отзываются их действия, слова, поступки. Что делать дальше, надо будет думать дальше. Кто-то уехал совсем, а кто-то может и вернуться», — сказал Швыдкой. По его словам, многие недооценивают интеллектуальные способности деятелей культуры: «Они все понимают и делают свой выбор».

Многие публичные люди после начала военной операции на Украине выступили против нее. С призывом прекратить боевые действия выступили главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, музыканты Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, Земфира и Борис Гребенщиков, певцы Валерий Меладзе и Кристина Орбакайте, телеведущие Иван Ургант и Максим Галкин, писатель Борис Акунин, комик и бард Семен Слепаков, актриса Чулпан Хаматова и другие. Многие из них уехали из России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володины назвал критику спецоперации «предательством». «Неприемлема <...> позиция ряда деятелей культуры, которые многие годы не замечали происходящего в ДНР и ЛНР и даже сегодня не осуждают неонацистов, использующих мирных граждан как живой щит, размещая вооружение в центре жилых кварталов», — заявил он.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев увидел «большую разницу» между теми, кто просто уехал из России, и теми, кто из-за рубежа продолжает критиковать решения российских властей и специальную операцию. Последних он счел предателями.

Читайте на РБК Pro Pro Можно ли платить дивиденды в 2022 году Можно ли платить дивиденды в 2022 году Статьи Pro Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии Статьи Pro Что будет с инфляцией и курсом рубля к концу года Что будет с инфляцией и курсом рубля к концу года Статьи Pro Особенности деловой среды в Турции: какой бизнес открывают там россияне Особенности деловой среды в Турции: какой бизнес открывают там россияне Статьи Pro x The Economist Спецоперация отсрочила кризис в Латинской Америке. Но это ненадолго Спецоперация отсрочила кризис в Латинской Америке. Но это ненадолго Прогнозы Pro Экономике Африки обещают мощный рост. Как на этом заработать инвестору Экономике Африки обещают мощный рост. Как на этом заработать инвестору Статьи Pro Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель? Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель? Инструкции Pro Как вдохновить креативную команду на работу в кризис: 5 советов Как вдохновить креативную команду на работу в кризис: 5 советов Инструкции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что некоторые испугались и не поняли решения властей начать спецоперацию, кто-то из них уехал, но эти люди «не являются врагами государства», сказал он.