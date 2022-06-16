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ПМЭФ-2022 ,  
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Швыдкой назвал признаком свободной страны возможность из нее уехать

Он заявил, что уехать из страны при несогласии с властями — «не самый плохой вариант» для деятеля культуры. Швыдкой подчеркнул, что взрослые люди сами выбирают свой путь, и допустил, что кто-то из уехавших может вернуться
Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Уехать из страны для человека со взглядами, не совпадающими с позицией власти, — «не самый плохой вариант». Так спецпредставитель президента по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой в кулуарах ПМЭФ прокомментировал «РИА Новости» отъезд из России деятелей культуры.

Наличие возможности уехать в такой ситуации он назвал «признаком свободной страны».

«Люди выбирают свой путь сами, все взрослые, понимают, как отзываются их действия, слова, поступки. Что делать дальше, надо будет думать дальше. Кто-то уехал совсем, а кто-то может и вернуться», — сказал Швыдкой. По его словам, многие недооценивают интеллектуальные способности деятелей культуры: «Они все понимают и делают свой выбор».

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Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

Многие публичные люди после начала военной операции на Украине выступили против нее. С призывом прекратить боевые действия выступили главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, музыканты Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, Земфира и Борис Гребенщиков, певцы Валерий Меладзе и Кристина Орбакайте, телеведущие Иван Ургант и Максим Галкин, писатель Борис Акунин, комик и бард Семен Слепаков, актриса Чулпан Хаматова и другие. Многие из них уехали из России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володины назвал критику спецоперации «предательством». «Неприемлема <...> позиция ряда деятелей культуры, которые многие годы не замечали происходящего в ДНР и ЛНР и даже сегодня не осуждают неонацистов, использующих мирных граждан как живой щит, размещая вооружение в центре жилых кварталов», — заявил он.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев увидел «большую разницу» между теми, кто просто уехал из России, и теми, кто из-за рубежа продолжает критиковать решения российских властей и специальную операцию. Последних он счел предателями.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что некоторые испугались и не поняли решения властей начать спецоперацию, кто-то из них уехал, но эти люди «не являются врагами государства», сказал он.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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