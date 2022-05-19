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Завкафедрой журфака МГУ покинул пост и уехал в США

Иван Засурский, завкафедрой новых медиа и теории коммуникации журфака МГУ, оставил пост и уехал из страны, отметив, что обеспокоен климатической ситуацией. Он объявил о продаже своей компании. В конце марта он закрыл свою газету

Заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики Московского государственного университета, член Совета по правам человека при президенте Иван Засурский оставил свой пост в вузе, уехал за границу и объявил о продаже своей компании. Об этом он написал в Facebook (владелец соцсети, компания Meta Platforms, в России признана экстремистской организацией и запрещена).

«Спустя 16 лет я оставил свою должность заведующего кафедрой новых медиа и теории коммуникации в Московском государственном университете и уехал из страны», — написал он, в качестве местоположения к публикации отметив Сан-Франциско.

Он добавил, что 31 марта закрыл свою газету «Частный корреспондент». «Но все мои проблемы начались раньше, в 2020 году, после того, как я подготовил и опубликовал первый российский национальный доклад о климате», — уточнил Засурский.

«Я крайне обеспокоен климатическим кризисом, и в отличие от [президента России Владимира] Путина, я думаю, что это конец игры из-за массового выброса метана из Арктики», — написал он. По его словам, сделать с этим не имея необходимых технологий ничего не получится, поэтому он приехал в США и собирается провести там научный конкурс по поиску способов извлечения метана из атмосферы, но был «дискредитирован» со cтороны Путина, начавшего военную операцию на Украине.

В публикации Засурский заявил, что открыт для предложений о работе, отметив, что хотел бы должность, соответствующую его интересам в области климатических коммуникаций и теории нормативных коммуникаций. Также он объявил о продаже своей компании «Вернский» — базы данных учебных работ и научных исследований.

Кремль отказался считать уехавших из России врагами государства
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Иван Засурский — внук скончавшегося в августе 2021-го Ясена Засурского, возглавлявшего факультет журналистики МГУ с 1965 по 2007 годы (после 2007-го стал президентом факультета). В 1997-м стал советником Бориса Немцова, занимавшего тогда пост первого вице-премьера правительства России. С 2012 года Иван Засурский — член Совета по правам человека при президенте.

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С начала военной операции на Украине многие деятели культуры, журналисты и ИТ-специалисты выехали за пределы России. О своем отъезде публично сообщали, в частности, телеведущие Иван Ургант, Ксения Собчак и Максим Галкин, певцы Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен в список СМИ-иноагентов) и Монеточка (Елизавета Гырдымова), актрисы Чулпан Хаматова и Ингеборга Дапкунайте, политолог Екатерина Шульмана (Минюст внес ее в список иноагентов).

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отказался считать врагами России тех, кто уехал после начала спецоперации. «Есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства. Я убежден», — сказал представитель Кремля.

Глава Чечни Рамзан Кадыров не поддержал точку зрения Пескова. «Оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадет, вернуться обратно», — заявил он.

10 мая сенатор от Крыма Сергей Цеков выступил с инициативой принятия в России закона, запрещавшего упоминать в СМИ и на интернет-ресурсах имен артистов, уехавших из страны после начала спецоперации. «Я думаю над возможностью разработки такого закона, он необходим. Пора принимать решение — это антироссийские люди, их имена надо навсегда забыть», — заявил он.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас исключил принятие такого закона.

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Теги
Полина Мартынова
МГУ Иван Засурский эмиграция
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