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Allergan $153 (+16,64%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
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Общество ,  
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В Подмосковье арестовали экс-главу отделения МВД по борьбе с наркотиками
Неназванного офицера обвинили в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ
Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Суд арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков полиции Московской области по обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ. Об этом сообщает подмосковный главк Следственного комитета.

Подозреваемого обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК), фальсификации материалов оперативно-разыскной деятельности (ч. 4 ст. 303 УК) и незаконном обороте запрещенных веществ (ч.1 ст. 228 УК). По данным газеты «Коммерсантъ», речь идет о Дмитрии Понкратове.

По сведениям следствия, в феврале 2017 года по его указанию трое его подчиненных фальсифицировали материалы о причастности местного жителя к обороту наркотиков. Они были переданы в следственное управление МВД «Раменское». Там против мужчины завели уголовное дело. Его арестовали на 11 месяцев. Кроме этого, указывает СК, обвиняемый сам приобрел, хранил и подбросил потерпевшему наркотическое средство — амфетамин.

«При рассмотрении уголовного дела в суде судья, не усмотрев в действиях мужчины состава преступления, вернул материалы на дополнительное расследование. В дальнейшем в органах полиции уголовное дело было прекращено, а мужчина отпущен из-под стражи», — говорится в сообщении Следственного комитета.

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Путин исключил либерализацию наркотической статьи Уголовного кодекса

Трое бывших сотрудников отделения МВД «Раменское», действовавшие по указанию обвиняемого, были задержаны. Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК) и фальсификации материалов оперативно-разыскной деятельности (ч. 4 ст. 303 УК). Все трое находятся под стражей.

Следователи также сообщили, что в рабочих кабинетах и по местам жительства обвиняемых проведены обыски, изъяты документы и предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования. Назначены компьютерно-техническая и генетическая экспертизы.

В ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая прошла 20 июня, президент заявил, что считает угрозой для России либерализацию наказания за незаконный оборот наркотиков (ст. 228 УК). Глава государства считает, что необходимо наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, «чтобы не было никаких правонарушений с их стороны и чтобы не было отчетностей, чтобы ради галок людей в тюрьму не сажали».

Автор: Константин Ткаченко
Теги: ГСУ СКР, наркотики, арест
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