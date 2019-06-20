В Подмосковье арестовали экс-главу отделения МВД по борьбе с наркотиками

Неназванного офицера обвинили в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ

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Суд арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков полиции Московской области по обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ. Об этом сообщает подмосковный главк Следственного комитета.

Подозреваемого обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК), фальсификации материалов оперативно-разыскной деятельности (ч. 4 ст. 303 УК) и незаконном обороте запрещенных веществ (ч.1 ст. 228 УК). По данным газеты «Коммерсантъ», речь идет о Дмитрии Понкратове.

По сведениям следствия, в феврале 2017 года по его указанию трое его подчиненных фальсифицировали материалы о причастности местного жителя к обороту наркотиков. Они были переданы в следственное управление МВД «Раменское». Там против мужчины завели уголовное дело. Его арестовали на 11 месяцев. Кроме этого, указывает СК, обвиняемый сам приобрел, хранил и подбросил потерпевшему наркотическое средство — амфетамин.

«При рассмотрении уголовного дела в суде судья, не усмотрев в действиях мужчины состава преступления, вернул материалы на дополнительное расследование. В дальнейшем в органах полиции уголовное дело было прекращено, а мужчина отпущен из-под стражи», — говорится в сообщении Следственного комитета.