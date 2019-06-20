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X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
Comcast $50 (+15,63%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
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СМИ узнали о фабрикации уголовного дела в наркополиции Раменского

Следователи предъявили обвинение экс-начальнику отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России «Раменское» подполковнику Дмитрию Понкратову по делу об организации преступной группы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

По данным издания, ранее были арестованы трое бывших подчиненных Понкратова, включая его заместителя. «Их обвиняют в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств», — пишет газета.

«Коммерсантъ» отмечает, что Понкратов на днях был вызван на допрос по этому делу в Главное следственное управление СКР по Подмосковью. До этого он проходил по делу как свидетель, однако на этот раз ему предъявили обвинения и задержали.

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Таким образом, Понкратов стал четвертым фигурантом этого расследования. «Оно началось после того, как в июне 2018 года судья Раменского горсуда Вячеслав Груничев возвратил в прокуратуру уголовное дело против 25-летнего жителя поселка Рылеево Александра Нестеренко», — отмечает газета.

Нестеренко, работающий сантехником, был задержан в феврале 2017 года. Ему, как пишет издание, подчиненные Понкратова подбросили дозу амфетамина. Он всячески отрицал вину, однако полицейские следователи все равно предъявили ему обвинение в сбыте наркотиков. Следователи пришли к выводу, что все основные доказательства вины Нестеренко полицейскими были фальсифицированы.

Двое подчиненных Понкратова, по данным издания, признали вину и дали показания против него и его заместителя. По их словам, именно Понкратов давал указания сфабриковать дело против Нестеренко.

Теги: полицейский, организация преступной группы, оборот наркотиков
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