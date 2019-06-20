СМИ узнали о фабрикации уголовного дела в наркополиции Раменского

Следователи предъявили обвинение экс-начальнику отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России «Раменское» подполковнику Дмитрию Понкратову по делу об организации преступной группы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

По данным издания, ранее были арестованы трое бывших подчиненных Понкратова, включая его заместителя. «Их обвиняют в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств», — пишет газета.

«Коммерсантъ» отмечает, что Понкратов на днях был вызван на допрос по этому делу в Главное следственное управление СКР по Подмосковью. До этого он проходил по делу как свидетель, однако на этот раз ему предъявили обвинения и задержали.

Таким образом, Понкратов стал четвертым фигурантом этого расследования. «Оно началось после того, как в июне 2018 года судья Раменского горсуда Вячеслав Груничев возвратил в прокуратуру уголовное дело против 25-летнего жителя поселка Рылеево Александра Нестеренко», — отмечает газета.