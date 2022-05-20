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Общество ,  
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В России впервые зарегистрировали рождение ребенка без посещения загса

Это стало возможным благодаря суперсервису «Рождение ребенка», который позволяет родителям зарегистрировать новорожденного, выбрать ему имя и указать другие данные без посещения отдела ЗАГС
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Якутске впервые в России зарегистрировали рождение ребенка без посещения родителями органа ЗАГС благодаря сервису «Рождение ребенка», сообщили РБК в пресс-службе ФНС России.

В рамках сервиса врачи в роддомах предлагают родителям оформить медицинское свидетельство в электронном виде, которое затем поступит в личный кабинет мамы на портале госуслуг, уточнили в ФНС.

Данные этого свидетельства и цифрового профиля на портале используются для предзаполнения заявления о рождении. Родителям остается подтвердить сведения, выбрать имя ребенку и орган ЗАГС, который затем зарегистрирует рождение без личного присутствия родителей. Реквизиты записи о рождении возвращаются в личный кабинет пользователя на портале и используются при подаче заявлений на другие государственные услуги и меры социальной поддержки.

Гербовое свидетельство о рождении родители при желании могут получить позже при личном обращении в загс, добавили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в ФНС отметили, что ежедневная рассылка из ЕГР ЗАГС сведений о рождении в уполномоченные государственные органы автоматически запускает целый комплекс услуг, включая проактивное присвоение ИНН и СНИЛС ребенку, выплату материнского капитала, запись в детский сад и оформление пособий.

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В апреле прошлого года правительство анонсировало появление к концу года шести суперсервисов, в том числе «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», «Рождение ребенка», а также «Утрата близкого человека», «Трудовая миграция онлайн» и «Мое здоровье онлайн». Всего на портале госуслуг должно заработать 25 суперсервисов, их запуск предусмотрен национальным проектом «Цифровая экономика».

По итогам 2020 года на портале были запущены семь суперсервисов, в частности «Поступление в вуз онлайн». При помощи этой услуги можно направить электронное заявление на поступление на очную бюджетную форму обучения, отследить место в конкурсных списках и направить согласие на зачисление. Кроме того, были запущены сервисы «Социальная поддержка онлайн», «Цифровое исполнительное производство», «Трудовые отношения онлайн», «Оформление европротокола онлайн», «Пенсия онлайн» и «Онлайн-помощь при инвалидности».

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Теги
Петр Канаев Петр Канаев, Илья Фурсеев Илья Фурсеев
рождение ребенка ЗАГС ФНС Якутск
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