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Сенаторы предложили разрешить электронные заявления в полицию

Порядок регистрации электронных заявлений будет таким же, как при работе с бумажными, а «спрятать» и не принять в разработку электронное заявление сотруднику полиции будет гораздо труднее, отметили в Совфеде
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству предложил внести изменения в Уголовный кодекс, позволяющие разрешить россиянам подавать заявления о преступлениях в правоохранительные органы в электронном виде, передает «РИА Новости».

По словам первого зампреда комитета Ирины Рукавишниковой, выступить с таким предложением сенаторов подтолкнула эпидемия коронавируса, хотя необходимость разрешить подачу заявлений онлайн назревала и ранее.

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«Во многих населенных пунктах есть «тревожные кнопки» для вызова полиции, правонарушения и преступления фиксируют видеокамеры и так далее. Электронная подача заявления о преступлении в полицию — следующий логичный шаг», — заявила она.

Как пояснила Рукавишникова, порядок регистрации онлайн-заявлений будет таким же, как при работе с бумажными, и на них также будут распространяться нормы законодательства о ложном обвинении. «Но «спрятать» и не принять в разработку электронное заявление работнику правоохранительных органов будет гораздо труднее, чем бумажное: их учет будет вести компьютер», — отметила сенатор.

На сайте МВД уже есть форма для подачи заявления. Россияне могут обратиться в само ведомство и его территориальные органы, в управления противодействия коррупции и экстремизму, уголовный розыск, управления по обеспечению правопорядка и по контролю за оборотом наркотиков и другие подразделения.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

РБК обратился за комментарием к официальному представителю МВД России Ирине Волк.

В большинстве российских регионов с конца марта из-за эпидемии коронавируса действует режим самоизоляции. Жителям разрешено выходить из дома в ряде случаев, например в ближайший продуктовый магазин или аптеку, а также чтобы выгулять поблизости домашнее животное или вынести мусор. В Москве и Подмосковье, где выявлено больше всего заразившихся, этот период власти продлили до конца мая.

По данным оперативного штаба, 20 мая в России число выздоровевших от коронавируса за день впервые превысило число новых заразившихся: за сутки поправились 9262 человека против 8764 новых заболевших. Всего в стране зарегистрировано 308,7 тыс. случаев COVID-19, лечиться продолжают 220,3 тыс. жителей.

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Полякова
При участии: Алена Прохоренко
Теги: полиция, МВД, заявление
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