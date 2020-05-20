Сенаторы предложили разрешить электронные заявления в полицию

Порядок регистрации электронных заявлений будет таким же, как при работе с бумажными, а «спрятать» и не принять в разработку электронное заявление сотруднику полиции будет гораздо труднее, отметили в Совфеде

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Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству предложил внести изменения в Уголовный кодекс, позволяющие разрешить россиянам подавать заявления о преступлениях в правоохранительные органы в электронном виде, передает «РИА Новости».

По словам первого зампреда комитета Ирины Рукавишниковой, выступить с таким предложением сенаторов подтолкнула эпидемия коронавируса, хотя необходимость разрешить подачу заявлений онлайн назревала и ранее.

«Во многих населенных пунктах есть «тревожные кнопки» для вызова полиции, правонарушения и преступления фиксируют видеокамеры и так далее. Электронная подача заявления о преступлении в полицию — следующий логичный шаг», — заявила она.

Как пояснила Рукавишникова, порядок регистрации онлайн-заявлений будет таким же, как при работе с бумажными, и на них также будут распространяться нормы законодательства о ложном обвинении. «Но «спрятать» и не принять в разработку электронное заявление работнику правоохранительных органов будет гораздо труднее, чем бумажное: их учет будет вести компьютер», — отметила сенатор.