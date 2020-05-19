Собянин заявил об избежавшей ужасного прогноза по коронавирусу Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Москве удалось избежать самого страшного сценария развития ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия-1».

По словам градоначальника, столичные власти три-четыре недели назад спрогнозировали огромный пик заболеваемости и госпитализации тяжелобольных пациентов, с которым вряд ли бы справилась система городского здравоохранения.

«Это огромный был стресс: предвидя такое будущее, просчитывать его, готовиться, это, конечно, был ужасный прогноз», — сказал Собянин.

Он назвал заслугой москвичей тот факт, что этот прогноз не сбылся. По словам Собянина, жители города «очень ответственно подошли к тем требованиям, которые есть в городе, к тем просьбам и рекомендациям, которые есть».

Градоначальник также отметил, что Москве также удалось избежать возникновения гуманитарной катастрофы в отличие от ряда городов Европы и США.

«В этом, пожалуй, самый главный итог той работы, которую мы проводили в предыдущие недели и месяцы», — сказал Собянин.

Мэр также поздравил горожан с тем, что Москве удалось избежать самого страшного сценария, он отметил, что жители достойно проходят испытание, выпавшее столице и стране в целом.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в городе выявлено 3545 случаев заболеваний коронавирусом.

В общей сложности с начала эпидемии в столице выявлено 149 609 случаев заражений вирусом. Умер 1651 человек.