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Собянин заявил об избежавшей ужасного прогноза по коронавирусу Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Москве удалось избежать самого страшного сценария развития ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия-1».

По словам градоначальника, столичные власти три-четыре недели назад спрогнозировали огромный пик заболеваемости и госпитализации тяжелобольных пациентов, с которым вряд ли бы справилась система городского здравоохранения.

«Это огромный был стресс: предвидя такое будущее, просчитывать его, готовиться, это, конечно, был ужасный прогноз», — сказал Собянин.

Собянин назвал сроки начала записи на тестирование на антитела
Общество
Сергей Собянин

Он назвал заслугой москвичей тот факт, что этот прогноз не сбылся. По словам Собянина, жители города «очень ответственно подошли к тем требованиям, которые есть в городе, к тем просьбам и рекомендациям, которые есть».

Градоначальник также отметил, что Москве также удалось избежать возникновения гуманитарной катастрофы в отличие от ряда городов Европы и США.

«В этом, пожалуй, самый главный итог той работы, которую мы проводили в предыдущие недели и месяцы», — сказал Собянин.

Мэр также поздравил горожан с тем, что Москве удалось избежать самого страшного сценария, он отметил, что жители достойно проходят испытание, выпавшее столице и стране в целом.

Собянин назвал число тяжелобольных с коронавирусом в Москве
Общество
Фото: Xinhua / ZUMA / ТАСС

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в городе выявлено 3545 случаев заболеваний коронавирусом.

В общей сложности с начала эпидемии в столице выявлено 149 609 случаев заражений вирусом. Умер 1651 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, Сергей Собянин, коронавирус
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