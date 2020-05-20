Возвращение к «новой нормальности»: как Европа смягчает ограничения

Европейские страны начали ослаблять ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Во Франции разрешили прогулки, а в Риме начали открывать музеи. Подробнее — в обзоре РБК

Фото: Ettore Ferrari / EPA / ТАСС

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала снимать введенные ограничения, опираясь на эпидемиологическую ситуацию в стране, причем в несколько этапов. Хотя часть из них — разрешение на прогулки и занятия спортом на воздухе, открытие непродуктовых магазинов — совпадает, некоторые страны пошли по собственному пути.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Великобритания

Количество заболевших (по данным на 19 мая): 247,7 тыс. человек

Великобритания начала снимать ограничения позже других стран Европы, только 13 мая. Против спешной отмены высказывался министр иностранных дел Доминик Рааб, который на время болезни премьер-министра Бориса Джонсона был исполняющим обязанности главы правительства. В итоге 11 мая власти опубликовали план, который предполагает поэтапное снятие ограничений.

С 13 мая на работу смогут выйти те, кто не может работать удаленно.

C 13 мая разрешены прогулки с соблюдением социальной дистанции не более одного раза в день.

Не рекомендуется пользоваться общественным транспортом, ношение масок в общественных местах обязательно.

Второй этап снятия ограничения намечен на 1 июня. Он включает в себя открытие школ и детских садов, магазинов, не торгующих товарами первой необходимости, возобновление культурных и спортивных мероприятий (без зрителей и с видеотрансляцией).

Третий этап начнется 4 июля. Будут открыты кафе, рестораны, пабы, салоны красоты и кинотеатры.

Испания

Количество заболевших (по данным на 19 мая): 231,6 тыс. человек

Ограничения начали снимать еще 13 апреля — была разрешена работа промышленных и строительных компаний. 26 апреля детям до 14 лет позволили гулять на улице в течение часа в сопровождении одного взрослого. Премьер страны Педро Санчес объявил, что возвращение «к новой нормальности» будет проходить в четыре этапа в течение восьми недель. В зависимости от региона послабления разные, например Мадрид и Барселона по-прежнему остаются на жестком карантине. Ношение масок и соблюдение социальной дистанции остается обязательным.

Первый этап снятия начался в мае. Взрослым разрешили выходить на прогулку и заниматься спортом на улице. В Барселоне делать это тоже можно, но в строго определенные часы в зависимости от возраста и семейного положения. 4 мая открылись церкви, парикмахерские и стоматологии, оптики, но работают они по предварительной записи. Также при соблюдении ограничений было разрешено открыть бары и рестораны.

С 11 мая 28 провинций из 50 перешли ко второму этапу: было разрешено собираться в группы до десяти человек (дома или в ресторанах, где есть открытые веранды), ходить в церковь. Отменен прием по предварительной записи в парикмахерских, открыты магазины площадью до 400 кв. м. Также было разрешено проводить культурные мероприятия при условии, что залы и музеи будут заполнены только на треть максимальной вместимости.

С 15 мая был введен обязательный двухнедельный карантин для всех прибывших в страну. Перемещение между регионами пока запрещено.

Третий и четвертый этапы начнутся позже. Они включают в себя возобновление работы ресторанов внутри помещений с соблюдением социальной дистанции между гостями. Будут открыты детские сады (детей туда примут, если оба родителя должны выйти на работу), торговые центры и кинотеатры, населению разрешат охотиться и заниматься спортивной рыбалкой. Четвертый этап предполагает открытие пляжей не только для бега, но и для пассивного отдыха, возобновление сезона корриды (обычно он открывается в апреле).

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Италия

Количество заболевших (по данным на 19 мая): 225,9 тыс. человек

В Италии, где число новых случаев заболевания существенно снизилось только в апреле, снятие ограничений в первую очередь коснулось книжных магазинов и химчисток, а также магазинов детской одежды и канцелярских товаров.

С 4 мая были разрешены прогулки, семейные собрания и похороны численностью не более 15 человек, возобновили работу заводы и фабрики, а также строительные компании.

С 18 мая начали открываться музеи и библиотеки, а спортивным командам разрешили возобновить тренировки.

Парикмахерские, бары и рестораны планируется открыть 1 июня, с соблюдением требований санитарной обработки и социальной дистанции.

Школы останутся закрытыми до сентября. Передвижение между регионами по-прежнему запрещено. Также под замком остались церкви.

Франция

Количество заболевших (по данным на 19 мая): 180,1 тыс. человек

Франция отменила пропуска только 11 мая. Тогда же были сняты ограничения на занятия спортом и прогулки. Возобновили работу непродовольственные магазины, рестораны и бары остаются закрытыми. Так как людям разрешено вернуться на работу в офисы, работодателям рекомендовали сдвинуть рабочие часы, чтобы избежать скопления людей в часы пик. Соблюдение строгих мер гигиены и социальной дистанции обязательно. Ездить в другие провинции и регионы можно будет только по срочным семейным делам или по вопросам здоровья.

Другие страны