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В столице Йемена при давке погибли более 50 человек

Более 50 человек погибли при давке во время благотворительной акции в столице Йемена
По данным службы безопасности Саны, в давке погибли по меньшей мере 53 человека, представитель здравоохранения оценил число погибших почти в 80 человек

Более 50 человек погибли во время давки, которая возникла в центре столицы Йемена Сане во время благотворительной акции, сообщили AFP представители хуситов, передает Al-Arabiya.

По словам представителя службы безопасности в Сане, погибли по меньшей мере 53 человека, в то же время представитель здравоохранения оценил число погибших почти в 80 человек.

Йеменское агентство Al-Masdar Online уточняет, что люди собрались в районе Баб-эль-Йемен, чтобы получить финансовую помощь «закят» (обязательная милостыня в исламе). Источник агентства, находившийся рядом с местом происшествия, рассказал, что сначала были слышны звуки выстрелов, а затем произошло короткое замыкание, в результате чего погас свет, что привело к панике и давке.

МВД сообщило об аресте двух торговцев, пишет агентство. Они обвиняются в «беспорядочном распределении денежных сумм без согласования с Министерством внутренних дел и без организации».

Как уточнил источник «РИА Новости» в городе, в результате давки 120 человек получили ранения, из них 20 находятся в критическом состоянии.

В конце октября прошлого года крупная давка произошла в сеульском в районе Итхэвон, где находятся развлекательные заведения. Люди, отмечавшие Хэллоуин, оказались в узком переулке, как писало агентство Yonhap, его ширина не превышала 4 м, а длина — 40. Жертвами трагедии стали 153 человека, в том числе четыре гражданки России младше 30 лет. Всего в списках погибших 22 иностранца. Пострадали 82 человека, среди них также есть россияне.

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