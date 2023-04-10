Reuters: послы Саудовской Аравии прибыли в Йемен на мирные переговоры с хуситами

Послы Саудовской Аравии прибыли в Йемен на мирные переговоры с хуситами

Гражданский конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы выступили против правительства, поддерживаемого Саудовской Аравией. По данным источников Reuters, переговоры коснутся сроков вывода иностранных войск из страны

Фото: Najeeb Almahboobi / EPA / ТАСС

Делегации Саудовской Аравии и Омана прибыли в столицу Йемена Сану на мирные переговоры с лидерами хуситов, сообщает Reuters.

По данным агентства, посланники встретятся с главой Высшего политического совета хуситов Махди аль-Машатом, чтобы провести переговоры о прекращении боевых действий и снятии саудовской «блокады» йеменских портов.

Источники Reuters уточнили, что переговоры будут сосредоточены на полном открытии контролируемых хуситами портов и аэропорта Саны, выплате заработной платы государственным служащим, усилиях по восстановлению и сроках вывода иностранных войск из страны.

Агентство напоминает, что возобновление мирных переговоров стало возможным после недавнего обещания хуситов освободить 887 задержанных при посредничестве ООН и Красного креста. Помимо этого, отмечает Reuters, возобновление переговоров произошло менее чем через месяц после восстановления дипотношений Саудовской Аравии с Ираном, который долгое время поддерживал хуситов в Йемене.

Гражданский конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы из числа мусульман-шиитов выступили против правительства из мусульман-суннитов, поддерживаемых Саудовской Аравией. В сентябре того же года хуситы захватили столицу, а 26 февраля 2015 года возглавляемая Саудовской Аравией коалиция по просьбе президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади начала боевые действия против повстанцев.

Члены коалиции наносили авиаудары по населенным пунктам Йемена и позициям хуситов. В ответ повстанцы атаковали Абу-Даби и Эр-Рияд, а также нефтяные объекты, принадлежащие ОАЭ и Саудовской Аравии. На стороне коалиции помимо саудитов выступили Бахрейн, Катар, ОАЭ, Кувейт, Египет, Судан и Иордания, а поддержку хуситам оказывает Иран.

По оценке ООН, с 2014 по 2021 год (более поздних оценок нет) в результате войны в Йемене погибло около 377 тыс. человек. Из них 150 тыс. погибло в ходе боев, а остальные – в результате вызванных войной голода и болезней.