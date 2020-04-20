Мэрию Москвы попросили выдать всем самозанятым рабочие пропуска

Просьбу озвучили онлайн-сервисы по поиску специалистов YouDo и Profi.ru. По их мнению, нет механизма, позволяющего получать рабочие пропуска самозанятым, которые не состоят на бирже труда и не имеют трудовых отношений

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Онлайн-сервисы по поиску специалистов YouDo и Profi.ru попросили власти Москвы разрешить тем, кто работает на себя, получать пропуска для работающих граждан. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Генеральный директор YouDo Денис Кутергин и руководитель Profi.ru Егор Руди написали соответствующее письмо главе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексею Фурсину. Представитель YouDo и Руди подтвердили изданию отправку письма.

В нем говорится, что властями столицы не определен механизм, по которому самозанятые могут получать рабочий пропуск для осуществления разрешенных видов деятельности. Большинство из тех, кто зарегистрирован на двух платформах по поиску специалистов, не состоят на бирже труда и не имеют трудовых отношений (речь идет о специалистах из Москвы). В письме отмечается, что такие работники оказывают услуги, которые в условиях ограничений, введенных пандемией, очень востребованы. Всего на двух платформах зарегистрировано более 2 млн специалистов из Москвы.

В департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы не ответили на запрос издания.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), самозанятые, которые платят налог на профессиональный доход, могут получить пропуск. Для этого в графе «Работодатель» им надо указать «Самозанятый» и указать свой ИНН.