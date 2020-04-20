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Мэрию Москвы попросили выдать всем самозанятым рабочие пропуска

Просьбу озвучили онлайн-сервисы по поиску специалистов YouDo и Profi.ru. По их мнению, нет механизма, позволяющего получать рабочие пропуска самозанятым, которые не состоят на бирже труда и не имеют трудовых отношений
Фото: Андрей Любимов / РБК

Онлайн-сервисы по поиску специалистов YouDo и Profi.ru попросили власти Москвы разрешить тем, кто работает на себя, получать пропуска для работающих граждан. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Генеральный директор YouDo Денис Кутергин и руководитель Profi.ru Егор Руди написали соответствующее письмо главе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексею Фурсину. Представитель YouDo и Руди подтвердили изданию отправку письма.

В нем говорится, что властями столицы не определен механизм, по которому самозанятые могут получать рабочий пропуск для осуществления разрешенных видов деятельности. Большинство из тех, кто зарегистрирован на двух платформах по поиску специалистов, не состоят на бирже труда и не имеют трудовых отношений (речь идет о специалистах из Москвы). В письме отмечается, что такие работники оказывают услуги, которые в условиях ограничений, введенных пандемией, очень востребованы. Всего на двух платформах зарегистрировано более 2 млн специалистов из Москвы.

В департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы не ответили на запрос издания.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), самозанятые, которые платят налог на профессиональный доход, могут получить пропуск. Для этого в графе «Работодатель» им надо указать «Самозанятый» и указать свой ИНН.

Однако в YouDo отметили, что это не решает проблемы тех, кто подобным статусом не обладает, но работает на себя, пишет «Коммерсантъ».

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В начале апреля число зарегистрированных пользователей сервисов увеличилось — в YouDo зафиксировали рост на 38%, в Profi.ru по отдельным категориям специалистов увеличение составляло до 62%. Это произошло в первую нерабочую неделю (с 30 марта по 5 апреля). Однако сейчас обе платформы фиксируют спад активности. В YouDo «Коммерсанту» сообщили, что количество заказов и оборот упали примерно на 30–40%, в Profi.ru оценили снижение доходов в 40–50%.

По мнению генерального директора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, сокращение спроса объясняется, с одной стороны, тем, что доход потребителей этих услуг снизился и они готовы выполнить какие-то работы сами для того, чтобы сократить расходы, с другой стороны, клиенты стараются минимизировать контакты с другими людьми. Он также прогнозирует перенасыщение рынка услуг предложениями, в том числе из регионов, где специалисты могут предложить более низкую цену на выполнение работ.

По мнению Бурмистрова, самоизоляция может привести к увеличению количества самозанятых из-за простоты регистрации в этом качестве. Однако директор технологической практики в риск-консалтинге KPMG в России и СНГ Сергей Вихарев сомневается в этом, считая, что ограничительные меры воспринимаются гражданами как краткосрочные и не повлекут роста количества самозанятых.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, пропуск
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