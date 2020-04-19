Москвичи получили ошибочные письма об аннулировании однодневных пропусков
Некоторые жители Москвы по ошибке получили письма об автоматическом аннулировании однодневных пропусков, чей срок действия истек, созданные по шаблону рабочих пропусков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий (ДИТ) столицы.
В пресс-службе отметили, что подобные письма создавались по шаблону для рассылки уведомлений об аннулировании рабочих пропусков, у которых неверно указали идентификационные номера налогоплательщика (ИНН).
«Всем, кто получил данные письма, мы разошлем дополнительные письма с извинениями», — сообщили в департаменте. В пресс-службе отметили, что москвичи могут проверить статус своего пропуска на сайте nedoma.mos.ru.
Власти Москвы ввели с 30 марта режим самоизоляции для всех жителей города. Они разрешили выходить из дома для обращения за экстренной медицинской помощью, похода в магазин за продуктами, в аптеку, на работу в случае необходимости, а также для выгула собак и выноса мусора.