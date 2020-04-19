Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 73,94 (-0,77) Quote, 17 апр, 18:38
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 80,11 (-1,17) Quote, 17 апр, 18:38
Депздрав сообщил о проверке после смерти женщины возле дома в Москве Общество, 00:26 Один из руководителей инфоцентра по коронавирусу переболел коронавирусом Общество, 00:07 АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах Экономика, 00:00 Глава ВТБ заявил о риске потери банками 2,5 трлн руб. из-за пандемии Экономика, 00:00 Глава ВТБ Андрей Костин — РБК: «К великой изоляции пришли все» Бизнес, 00:00 Москвичи получили ошибочные письма об аннулировании однодневных пропусков Общество, 19 апр, 23:56 Число погибших от коронавируса в Москве превысило 200 человек Общество, 19 апр, 23:28 ВОЗ сообщила о более 2,24 млн случаев заражения коронавирусом в мире Общество, 19 апр, 23:26 В Москве спасли упавшего в пруд нарушителя самоизоляции Общество, 19 апр, 22:58 Рогозин заявил о убытках в случае срыва запуска спутников OneWeb Бизнес, 19 апр, 22:38 Академия «Феррари» выразила поддержку потерявшему отца гонщику Шварцману Спорт, 19 апр, 22:10 Рогозин подтвердил данные о коронавирусе у конструктора Микрина Общество, 19 апр, 22:05 МВД попросили проверить пасхальную службу в Перми из-за целования креста Общество, 19 апр, 22:02 Менеджер «Тоттенхэма» оценил шансы на переход Дзюбы в клуб Спорт, 19 апр, 21:26
Пандемия коронавируса ,  
0 

Москвичи получили ошибочные письма об аннулировании однодневных пропусков

Некоторые жители Москвы по ошибке получили письма об автоматическом аннулировании однодневных пропусков, чей срок действия истек, созданные по шаблону рабочих пропусков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий (ДИТ) столицы.

В пресс-службе отметили, что подобные письма создавались по шаблону для рассылки уведомлений об аннулировании рабочих пропусков, у которых неверно указали идентификационные номера налогоплательщика (ИНН).

«Всем, кто получил данные письма, мы разошлем дополнительные письма с извинениями», — сообщили в департаменте. В пресс-службе отметили, что москвичи могут проверить статус своего пропуска на сайте nedoma.mos.ru.

Предприниматели Москвы начали жаловаться на массовую аннуляцию пропусков
Общество

Власти Москвы ввели с 30 марта режим самоизоляции для всех жителей города. Они разрешили выходить из дома для обращения за экстренной медицинской помощью, похода в магазин за продуктами, в аптеку, на работу в случае необходимости, а также для выгула собак и выноса мусора.

Помимо этого с 15 апреля в столице действует обязательный пропускной режим для передвижения на личном и общественном транспорте. Для нарушителей ограничений ввели штрафы.

Ранее в апреле индивидуальные предприниматели Москвы пожаловались, что начали получать сообщения об аннулировании пропусков. Для тех, кому документы нужны для поездок на работу, пропуска оформляют до 30 апреля. В
департаменте информационных технологий отметили, что были восстановлены 220 тыс. пропусков. В ДИТ отметили, что они были аннулированы из-за расхождения баз данных департамента и Федеральной налоговой службы.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: Москва, коронавирус, пропуск
Материалы по теме
Предприниматели Москвы начали жаловаться на массовую аннуляцию пропусков
Общество
Как работает пропускной режим в Москве и Подмосковье. Инструкция
Общество
Власти Москвы объяснили обновленные правила использования пропусков
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter