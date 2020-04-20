Райффайзенбанк составил топ-20 городов по соблюдению самоизоляции

Банк изучил транзакции клиентов в супермаркетах, аптеках, городском транспорте, на АЗС и в других категориях офлайн-трат. Наиболее строго, согласно исследованию, режим самоизоляции соблюдают москвичи и петербуржцы

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Москва возглавила составленный Райффайзенбанком рейтинг российских городов, жители которых наиболее строго соблюдают введенный из-за пандемии коронавируса режим самоизоляции. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

Авторы рейтинга проанализировали транзакции клиентов банка с 28 марта по 12 апреля в восьми категориях офлайн-расходов: супермаркеты, аптеки, автозаправочные станции, городской транспорт (за исключением такси), товары для дома, фастфуд, одежда и мебельные центры. Каждой из этих категорий присуждались ранги в зависимости от частоты транзакций, затем их суммировали, а города ранжировали по числу набранных баллов. При наихудшем раскладе отдельный город смог собрать бы 160 баллов (то есть чем больше баллов набирает город, тем хуже в нем, по оценке банка. соблюдается изоляция).

Таким образом Москва набрала 31 балл, а второе место в рейтинге занял Санкт-Петербург (32 балла). В первую десятку по уровню самоизоляции, согласно исследованию Райффайзенбанка, также вошли:

Сочи,

Казань,

Уфа,

Нижний Новгород,

Краснодар,

Екатеринбург,

Ростов-на-Дону,

Пермь.

На 11-м месте оказался Воронеж. Кроме него, во второй десятке рейтинга — Челябинск, Калининград, Самара, Красноярск, Волгоград, Саратов, Омск, Ярославль. Последнее, 20-е место, в рейтинге занимает Новосибирск (124 балла).