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Пандемия коронавируса ,  
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Райффайзенбанк составил топ-20 городов по соблюдению самоизоляции

Банк изучил транзакции клиентов в супермаркетах, аптеках, городском транспорте, на АЗС и в других категориях офлайн-трат. Наиболее строго, согласно исследованию, режим самоизоляции соблюдают москвичи и петербуржцы
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Москва возглавила составленный Райффайзенбанком рейтинг российских городов, жители которых наиболее строго соблюдают введенный из-за пандемии коронавируса режим самоизоляции. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

Авторы рейтинга проанализировали транзакции клиентов банка с 28 марта по 12 апреля в восьми категориях офлайн-расходов: супермаркеты, аптеки, автозаправочные станции, городской транспорт (за исключением такси), товары для дома, фастфуд, одежда и мебельные центры. Каждой из этих категорий присуждались ранги в зависимости от частоты транзакций, затем их суммировали, а города ранжировали по числу набранных баллов. При наихудшем раскладе отдельный город смог собрать бы 160 баллов (то есть чем больше баллов набирает город, тем хуже в нем, по оценке банка. соблюдается изоляция).

Таким образом Москва набрала 31 балл, а второе место в рейтинге занял Санкт-Петербург (32 балла). В первую десятку по уровню самоизоляции, согласно исследованию Райффайзенбанка, также вошли:

  • Сочи,
  • Казань,
  • Уфа,
  • Нижний Новгород,
  • Краснодар,
  • Екатеринбург,
  • Ростов-на-Дону,
  • Пермь.

На 11-м месте оказался Воронеж. Кроме него, во второй десятке рейтинга — Челябинск, Калининград, Самара, Красноярск, Волгоград, Саратов, Омск, Ярославль. Последнее, 20-е место, в рейтинге занимает Новосибирск (124 балла).

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Бизнес

Банк указывает, что с конца марта жители всех исследованных городов сильнее всего сократили офлайн-расходы на покупку одежды (на 93%). Уменьшились и траты на рестораны (на 92%), покупку мебели (на 87%), фастфуд (на 84%) и транспорт (на 75%). Согласно исследованию, резко выросли расходы россиян на онлайн-покупки из категории «все для дома» (239% транзакций) и товары мебельных центров (199%). При этом на онлайн-покупки одежды приходится 387% транзакций.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Президент Владимир Путин продлил период нерабочих дней в России до 30 апреля. Во всех регионах действует режим повышенной готовности, а также меры по обеспечению самоизоляции граждан. С 15 апреля власти Москвы и Подмосковья сделали обязательным режим пропусков для передвижения на транспорте. Пропуск не требовался тем, у кого есть удостоверение личности гособразца. На выходных ограничения ужесточили, и таким гражданам пропуск на передвижение по прежнему не понадобится, но они обязаны сообщить сведения о том виде транспорта, которым пользуются для поездок. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие ограничений до 1 мая.

Авторы: Евгения Чернышова, Наталия Анисимова, Гаяна Демурина
Теги: Райффайзенбанк, Москва, Санкт-Петербург, коронавирус
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