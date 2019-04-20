На северо-западе Москвы обстреляли двух подростков

В столичном районе Щукино два подростка получили ранения после того, как их обстреляли, предположительно из травматического оружия. Медики оказывают помощь пострадавших, полиция разыскивает стрелка

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Неизвестный обстрелял двух подростков на северо-западе Москвы. Об этом заявили РБК в пресс-службе столичного главка ГУ МВД России.

«В 14:34 поступило сообщение о причинении телесных повреждений двум несовершеннолетним на улице Расплетина. Предположительно, из пневматического оружия. Пострадавшие для оказания помощи доставлены в медучреждения. По данному факту проводится проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, предпринимаются меры к розыску и задержанию стрелявшего», — сообщили РБК в пресс-службе.

В марте у торгового центра «Гагаринский» произошел конфликт со стрельбой, медики оказали помощь пострадавшему на месте. По данным СМИ, пострадал 53-летний Александр Милованов, которого доставили в Первую градскую больницу.

В конце февраля на юго-востоке Москвы неизвестный выстрелил в мужчину из травматического пистолета и скрылся с места происшествия, пострадавшего госпитализировали. По информации СМИ, мужчина был ранен в голову и плечо. В начале месяца в одном из магазинов на юго-востоке Москвы также произошла драка со стрельбой, в ходе которой пострадали двое посетителей и продавец.