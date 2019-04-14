Неизвестный открыл стрельбу по двум мужчинам у автодороги в Подмосковье

Неизвестный открыл стрельбу по двум мужчинам у автодороги в Подмосковье

Неизвестный открыл стрельбу по двум мужчинам в поселке в Подмосковье. В результате один из них погиб, сообщается на сайте главного следственного управления СКР по Московской области.

По предварительным данным, конфликт произошел на автодороге около поселка Измайлово. Он возник на почве возврата денег за некачественный товар. В ходе конфликта неизвестный три раза выстрелил в мужчин.

​Тело 32-летнего уроженца ближнего зарубежья нашли в машине, припаркованной около одного из домов по улице Лебедянской в Москве. У него зафиксировали огнестрельное ранение живота. Его 36-летний знакомый обратился в московскую больницу с касательным огнестрельным ранением.

Следователи возбудили уголовное дело статьям «Убийство», «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия».