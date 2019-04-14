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Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Общество ,  
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Неизвестный открыл стрельбу по двум мужчинам у автодороги в Подмосковье

Неизвестный открыл стрельбу по двум мужчинам в поселке в Подмосковье. В результате один из них погиб, сообщается на сайте главного следственного управления СКР по Московской области.

По предварительным данным, конфликт произошел на автодороге около поселка Измайлово. Он возник на почве возврата денег за некачественный товар. В ходе конфликта неизвестный три раза выстрелил в мужчин.

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Полиция начала проверку из-за конфликта возле клуба в центре Москвы

​Тело 32-летнего уроженца ближнего зарубежья нашли в машине, припаркованной около одного из домов по улице Лебедянской в Москве. У него зафиксировали огнестрельное ранение живота. Его 36-летний знакомый обратился в московскую больницу с касательным огнестрельным ранением.

Следователи возбудили уголовное дело статьям «Убийство», «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия».

Ранее в апреле водитель BMW открыл стрельбу по водителю трактора в центре Москвы. По данным полиции, она велась из газового пистолета. Водитель трактора пострадал, его передали врачам. Столичный главк МВД начал проверку.

Теги: Подмосковье, стрельба, конфликт, уголовное дело
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