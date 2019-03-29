При стрельбе около ТЦ в Москве ранили человека

При стрельбе около ТЦ в Москве ранили человека

В Москве около торгового центра «Гагаринский» произошла стрельба, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«Там произошел дорожный конфликт, в результате которого один из участников выстрелил по своему оппоненту из газового оружия», — сказал собеседник.

В пресс-службе уточнили, что пострадавшего на месте осмотрели медики. В настоящее время проводится проверка.

По данным «МК», пострадавший — 53-летний Александр Милованов. Его госпитализировали в Первую градскую больницу.

В конце февраля на юго-востоке Москвы неизвестный выстрелил в мужчину из травматического оружия, после чего крылся с места происшествия на мотоцикле. Пострадавшего мужчину доставили в больницу.



