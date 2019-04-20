В МВД начали проверку после сообщений о драке полицейских на юге Москвы

В МВД начали проверку после сообщений о драке полицейских на юге Москвы

В полиции пообещали привлечь руководителей виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности. По неподтвержденным данным, драка произошла в баре на юге Москвы

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

По факту конфликта между сотрудниками полиции, произошедшего на улице Борисовские Пруды в Москве, ведется служебная проверка, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«Руководители виновных сотрудников будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — заявили в ГУ МВД.

Инцидент произошел не в рабочее время сотрудников, все они были в гражданской одежде, уточнили в ведомстве.

Ранее о драке полицейских в московском районе Братеево сообщили Telegram-канал Baza и издание «Лайф». По данным последнего, инцидент произошел прошлой ночью в баре на улице Борисовские Пруды, конфликт возник между сотрудниками уголовного розыска и ДПС.