Минпросвещения составит список рекомендуемых для школьников фильмов

Регионы в ближайшее время получат список фильмов, рекомендуемых к просмотру школьниками, рассказал Кравцов. По версии составителей, перечень должен помочь становлению развитой, патриотичной и социально ответственной личности

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Минпросвещения продолжает разрабатывать перечень фильмов, мультфильмов и книг, которые будут рекомендованы для семейного досуга. Об этом говорится в презентации, с которой глава министерства Сергей Кравцов выступил на заседании комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, передает ТАСС.

Работа над составлением списка началась осенью 2024 года. За его разработку отвечает центр «Философия образования» при Московском педагогическом государственном университете.

«В ближайшее время я направлю письмо в регионы о рекомендациях по просмотру художественных фильмов, наших советских и отечественных фильмов в школах», — прокомментировал Кравцов.

Директор центра «Философия образования» Наталья Склярова говорила ТАСС, что для отбора произведений были выработаны критерии, в основе которых в том числе указы президента Владимира Путина о стратегии нацбезопасности и об основах госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Она не исключила, что зарубежные фильмы тоже включат в перечень, но «при соответствии обозначенным критериям и наличии общественного запроса».

«Коммерсант» писал, что в черновой вариант перечня вошел 191 фильм, из которых 181 снят в СССР. Он разделен на три группы в зависимости от возраста детей: 10–12 лет, 13–15 лет и 16–17 лет. По информации газеты, в список фильмов для школьников включили картины с рейтингом 18+, например, «Иди и смотри» Элема Климова, «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма и «Тарас Бульба» Владимира Бортко.

Комментируя возрастное ограничение фильмов, Склярова отметила, что экспертное сообщество пока не пришло к единому мнению по этому вопросу. «Понятно, что маркировка 18+ отсекает очень много важных фильмов о Великой Отечественной войне, которые способствуют формированию ценностей детей и подростков», — сказала она и добавила, что «такие фильмы в списке должны быть».