В Москве нашли мертвым бывшего прокурора Московской области

90-летнего экс-прокурора нашли в ванной его собственной квартиры. Прокуратуру Подмосковья он возглавлял в начале 1990-х

Борис Наместников (слева) (Фото: Генеральная прокуратура РФ)

Тело бывшего прокурора Московской области Бориса Наместникова нашли в его квартире в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Источники РБК в ГУ МВД по Москве и в территориальном отделе полиции подтвердили эту информацию. Экс-прокурор совершил самоубийство.

Тело Наместникова в ванной нашла его супруга. Месяц назад ему исполнилось 90 лет.

Наместников проработал в прокуратуре более 30 лет. С 1979 по 1982 год он возглавлял прокуратуру Пермской области, а с 1991-го по 1993-й — прокуратуру Подмосковья. Кроме того, Наместников возглавлял следственное управление прокуратуры РСФСР.