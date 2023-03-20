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Начальника иркутской полиции нашли мертвым в кабинете

Начальник полиции Иркутска Герман Братчиков найден мертвым в своем кабинете
Его тело обнаружили накануне, причины смерти не известны. Baza пишет, что полицейский покончил жизнь самоубийством, а две недели назад подал на развод
Герман Братчиков
Герман Братчиков (Фото: gbratchikov / VK)

В Иркутске сотрудника муниципального управления МВД России «Иркутское» нашли мертвым, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МВД, комментируя сообщения о смерти замглавы МУ МВД полковника Германа Братчикова. Ранее их опубликовали местный телеграм-канал «Шишкин лес» и Baza.

Тело нашли накануне, 19 марта. «В помещении служебного кабинета без признаков жизни обнаружено тело сотрудника межмуниципального управления МВД России Иркутское. В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства произошедшего», — сказали в пресс-службе.

В СУ СК России по Иркутской области от комментария для РБК отказались.

Baza называет Братчикова начальником полиции, телеграм-канал «Шишкин лес» — заместителем начальника МУ МВД. «ИрСити» также называет его замначальника управления. На сайте МУ МВД информации о Братчикове в настоящий момент нет, однако в пресс-релизе от прошлого ноября его называют начальником полиции.

По данным Baza, 50-летний Братчиков покончил с собой после рабочего совещания с начальством. Он зашел к себе в кабинет, после чего шесть часов не отвечал на звонки, в результате помещение вскрыли и нашли тело. Телеграм-канал отмечает, что пару недель назад Братчиков подал заявление о разводе со второй женой.

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Теги
Анастасия Серова Анастасия Серова, Юлия Волкова Юлия Волкова
Иркутск полиция полицейский МВД
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