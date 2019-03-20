Лидера тамбовской ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова, также известного как «ночной губернатор» Петербурга, виновным. Его приговорили к 24 годам колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Второго фигуранта дела, Вячеслава Дрокова, также признали виновным, ему назначили наказание в виде 21 года колонии строгого режима.
Барсукова и Дрокова признали виновными по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества для совершения тяжких преступлений, а равно руководство таким сообществом).
По данным следствия, они создали преступное сообщество, которым и руководили. С марта 2005 года по июнь 2006 года они совершили преступления в отношении собственности 13 юридических лиц. Также они совершали преступления против госвласти при помощи сотрудников налоговой инспекции, действовавших за взятку.