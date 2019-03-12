Обвинение запросило для Барсукова 24 с половиной года колонии

Обвинение запросило для Барсукова 24 с половиной года колонии

Прокуратура требует приговорить предполагаемого лидера «тамбовской ОПГ» Владимира Барсукова к 24 годам и шести месяцам колонии. Он уже был осужден за рейдерство, убийство и покушение на убийство

Фото: Сергей Снегов / ТАСС

Обвинение запросило 24 года и шесть месяцев колонии для Владимира Барсукова, предполагаемого главу «тамбовской ОПГ» в рамках дела об организации преступной группы, сообщил ТАСС адвокат Константин Кузьминых.

«По совокупности, с учетом ранее полученных Барсуковым [сроков], обвинение просит осудить его на 24,5 года колонии», — рассказал адвокат. Вину в создании «тамбовской ОПГ» Барсуков не признал.

Барсукова называли «ночным губернатором» Петербурга. Он являлся фигурантом дел о рейдерском захвате 11 объектов и организации убийства совладельца клуба «Голливудские ночи» Георгия Позднякова. Кроме того, считается, что он причастен к убийству правозащитницы Галины Старовойтовой.

В 2009-м суд приговорил Барсукова, также известного под фамилией Кумарин, к 14 годам колонии строго режима за рейдерство.В 2016-м Барсуков получил новый приговор — 23 года колонии строго режима по делу о покушении на убийство и двух рейдерских захватах.