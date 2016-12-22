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Барсукова освободили от ответственности по делу о рейдерстве
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Барсукова освободили от ответственности по делу о рейдерстве
Общество, 20 фев, 17:51
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Барсукова освободили от ответственности по делу о рейдерстве

Производство по уголовному делу о крупных рейдерских захватах в Санкт-Петербурге прекращено из-за истечения срока давности. Об этом в Telegram-канале сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

В качестве обвиняемых по этому делу проходят Владимир Барсуков, Вячеслав Дроков, Павел Цыганок, Олег Кумище, Дмитрий Малышев, Дмитрий Морин, Анатолий Фролов, Константин Семкин и Андрей Спивак.

«Фонтанка» уточняет, что речь идет о захвате имущества Петербургского нефтяного терминала, отеля «Санкт-Петербург» и завода «Игристые вина». Все эпизоды рейдерства происходили в 2005–2006 годах, срок давности по ним составляет 10 лет.

Пятеро фигурантов, которые обвиняются только по этим эпизодам, освобождены от ответственности. Барсукова и Дрокова обвиняют еще и по статье о создании преступного сообщества, еще двоих следствие считает участниками этой группировки.

ЕСПЧ присудил €15 тыс. «ночному губернатору» Петербурга Барсукову
Общество

Барсукова, который также известен под фамилией Кумарин, называют «ночным губернатором» города и лидером Тамбовской ОПГ. Его дела обычно рассматриваются на выездных заседаниях в Москве, так как следствие считает, что подсудимый имеет в Санкт-Петербурге большое влияние и может угрожать безопасности участников процесса.

В 2016 году Барсукова приговорили к 23 годам колонии строгого режима по делам о покушении на убийство и двух рейдерских захватах. Еще несколько дел находятся в производстве.

Теги: Владимир Барсуков (Кумарин) , Санкт-Петербург
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