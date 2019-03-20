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Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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Футбольный клуб «Динамо» объявил о замене газона на новом стадионе
Ранее комиссия РПЛ признала газон новой арены клуба травмоопасным и не рекомендовала проведение на нем матчей. Матч с «Локомотивом» 30 марта сине-белые проведут в Химках
Стадион ​«ВТБ Арена — центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Футбольный клуб «Динамо» объявил о предстоящей замене газона на своем новом стадионе ​«ВТБ Арена — центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Ранее комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) признала состояние газона обновленного стадиона неудовлетворительным, указав на его травмоопасность. В связи с этим комиссия РПЛ не рекомендовала проводить там игры, что привело к переносу намеченного на 10 марта первого матча. 

«Замена газона на новый займет определенное время, и как только он приживется и будет соответствовать арене высочайшего класса, станет известна дата открытия стадиона», — говорится в сообщении ФК «Динамо» (Москва).

В сообщении клуба также подчеркивается, что решение о замене газона принято совместно с УК «Динамо». Назначенный на 30 марта матч московского «Динамо» против «Локомотива» решено провести на «Арене Химки», однако в будущем «Динамо» обещает сделать «все возможное для окончательного возвращения в родные стены в Петровский парк».

Реконструкция стадиона «Динамо», в ходе которой он был построен практически заново, началась в 2008 году. В прошлом ноябре руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин говорил, что реконструкция обошлась инвестору, ЗАО «Управляющая компания «Динамо», в 9 млрд руб. Однако по завершении работ комиссия РПЛ заявила следующее: ​

  • травяной покров полностью не сформирован (составляет 65–70%), всходы наблюдаются не на всей поверхности поля;
  • диагностирована высокая влажность;
  • прочность дернины на разрыв не соответствует минимальным показателям;
  • футбольное поле не стабилизировано.

18 марта стало известно, что перенесен и намеченный на 29 июля 2019 года концерт группы Rammstein, который также планировалось провести на стадионе «Динамо».

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Динамо», Москва, стадион, Футбол
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