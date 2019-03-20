Футбольный клуб «Динамо» объявил о замене газона на новом стадионе

Ранее комиссия РПЛ признала газон новой арены клуба травмоопасным и не рекомендовала проведение на нем матчей. Матч с «Локомотивом» 30 марта сине-белые проведут в Химках

Стадион ​«ВТБ Арена — центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Футбольный клуб «Динамо» объявил о предстоящей замене газона на своем новом стадионе ​«ВТБ Арена — центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Ранее комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) признала состояние газона обновленного стадиона неудовлетворительным, указав на его травмоопасность. В связи с этим комиссия РПЛ не рекомендовала проводить там игры, что привело к переносу намеченного на 10 марта первого матча.

«Замена газона на новый займет определенное время, и как только он приживется и будет соответствовать арене высочайшего класса, станет известна дата открытия стадиона», — говорится в сообщении ФК «Динамо» (Москва).

В сообщении клуба также подчеркивается, что решение о замене газона принято совместно с УК «Динамо». Назначенный на 30 марта матч московского «Динамо» против «Локомотива» решено провести на «Арене Химки», однако в будущем «Динамо» обещает сделать «все возможное для окончательного возвращения в родные стены в Петровский парк».

Реконструкция стадиона «Динамо», в ходе которой он был построен практически заново, началась в 2008 году. В прошлом ноябре руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин говорил, что реконструкция обошлась инвестору, ЗАО «Управляющая компания «Динамо», в 9 млрд руб. Однако по завершении работ комиссия РПЛ заявила следующее: ​