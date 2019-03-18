Группа Rammstein перенесла концерт в Москве с «ВТБ Арены» в «Лужники»

Группа Rammstein перенесла концерт в Москве с «ВТБ Арены» в «Лужники»

Концерт рок-группы Rammstein в Москве, который запланирован на 29 июля, перенесли с «ВТБ Арены» (стадион «Динамо») на большую спортивную арену «Лужники». Об этом сообщается на сайте организатора TCI.

«В связи с многочисленными обращениями поклонников группа Rammstein приняла решение о переносе московского шоу на самую крупную площадку страны — Большую cпортивную арену «Лужники», — говорится в сообщении. Отмечается, что 21 марта в продажу поступят дополнительные билеты, они будут доступны с 10:00.

Организаторы сообщили, что ранее приобретенные билеты на «ВТБ Арену» — Центральный стадион «Динамо» действительны для всех категорий, обменивать билеты не требуется. При этом обладателями билетов в сектора необходимо получить информацию о новых местах в «Лужниках» на сайте организатора.

В рамках тура группа выступит также в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 2 августа.