Комиссия запретила проводить первый матч на новом стадионе «Динамо»

Проверка газона нового стадиона футбольного клуба «Динамо» («ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина») показала его неготовность к проведению матчей. Комиссия РФПЛ признала состояние газона неудовлетворительным и указала на его травмоопасность.
В сообщении РФПЛ, в частности, выделены следующие недостатки:
- травяной покров полностью не сформирован (составляет 65-70%), всходы наблюдаются не на всей поверхности поля;
- диагностирована высокая влажность;
- прочность дернины на разрыв не соответствует минимальным показателям;
- футбольное поле не стабилизировано.
По итогам проверки комиссией РФПЛ принято решение о невозможности проведения на стадионе намеченного на 10 марта 2019 года матча чемпионата России, в котором должны встретиться столичные «Динамо» и «Спартак».
«Дальнейшая эксплуатация поля до окончания агротехнических работ не рекомендуется», — говорится в сообщении РФПЛ.