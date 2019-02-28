Комиссия запретила проводить первый матч на новом стадионе «Динамо»

Реконструкция стадиона «Динамо», в ходе которой он был построен практически заново, началась в 2008 году. В ноябре 2018 года руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин говорил, что реконструкция обошлась инвестору — ЗАО «Управляющая компания «Динамо» — в 9 млрд руб.

Первый матч на обновленном стадионе планировалось провести 22 октября 2017 года — в день рождения Льва Яшина, однако вместо него прошла торжественная церемония. В январе 2018 года курировавший стройку старший вице-президент ВТБ Андрей Перегудов гарантировал, что к июню стадион будет готов принять матч сборной России.

Первый матч на стадионе «Динамо» с участием сборных России и Турции должен был состояться 5 июня 2018 года. Однако 6 апреля стало известно, что Российский футбольный союз решил перенести товарищеский матч на другую арену. «Совместно с руководством «ВТБ Арена парк» было принято решение о том, что матч между сборными России и Турции не пройдет на стадионе «Динамо». Это решение принято исходя из степени готовности объекта из соображений безопасности. Сейчас РФС рассматривает возможность проведения игры на другой арене», — говорилось в официальном заявлении пресс-службы футбольного союза.

27 ноября 2018 года Лёвкин объявил о завершении реконструкции стадиона и выдаче разрешение на его ввод в эксплуатацию. В январе 2019 года глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе сказал, что первая игра на «Динамо» пройдет 10 марта 2019 года и это будет именно матч со «Спартаком».