В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца

В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца

Ранее сообщалось, что Нирав Моди, выдачи которого добиваются власти Индии, просил в Британии политического убежища. На родине Моди подозревают в выводе из крупного госбанка $2 млрд

Нирав Моди (Фото: Diane Bondareff / AP)

В Лондоне полицейские арестовали бизнесмена из Индии Нирава Моди, которого индийские власти разыскивают по обвинению в причастности к хищению около $2 млрд у банка Punjab National Bank, сообщает Bloomberg. По данным агентства, уже в среду Моди должен предстать перед судом.

Эксперты агентства связывают арест бизнесмена, состояние которого Forbes в 2017 году оценивал в $1,8 млрд, с предвыборной кампанией Индийской народной партии (ИНП), бывший лидер которой Нарендра Моди (однофамилец арестованного) возглавляет правительство страны.

«Это успех правительства Моди, ведущего борьбу за выявление неплательщиков. Это пойдет на пользу ИНП», — говорит Хариш Рамасвами, политолог и профессор политологии в Университете штата Карнатака.

Летом 2018 года британская газета The Financial Times сообщала, что Нирав Моди прибыл в Великобританию, чтобы попросить политического убежища. Обвинение Моди было заочно предъявлено в середине февраля, когда о местонахождении бизнесмена ничего не было известно. Власти сообщали лишь, что он скрылся из Индии. Он подозревается в крупнейшей в истории Индии банковской афере, в результате которой из Punjab National Bank было выведено около $2 млрд.