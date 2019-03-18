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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+45,06%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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СК опубликовал видео обыска у производителя кваса «Никола»

Следственный комитет опубликовал видео обысков в АО «Дека» — производителе кваса «Никола» — в Великом Новгороде.

На записи видно, как сотрудники приходят в офис компании и изымают документы.

Видео: СК РФ

Ранее стало известно, что в отношении компании возбудили дело о неуплате налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ). По данным следствия, руководство фирмы предоставляло в налоговую инспекцию декларации с заведомо ложными данными и таким образом уклонилось от уплаты налогов на сумму более 26 млн руб.

По оценке исследовательской компании AC Nielsen, доля «Деки», которая производит квас марок «Никола», «Милый дом», «Степан Тимофеевич» и др., на рынке ферментированного бутилированного кваса составляет 35% .

Теги: Следственный комитет, видео, обыски, квас
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