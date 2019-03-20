СМИ сообщили о планах продлить выплаты материнского капитала

Программа выделения материнского капитала семьям с двумя и более детьми рассчитана до 2021 года. Однако сложная демографическая обстановка может подтолкнуть правительство к ее продлению

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Минтруд намерен продлить программу материнского капитала после 2021 года, сообщают «Известия» со ссылкой на план-график мероприятий стратегического планирования Минтруда. В аппарате вице-премьера по социальным вопросам Татьяны Голиковой подтвердили, что программа выплат «с высокой степенью вероятности» сохранится.

Инициатива о продлении выплат для семей, где появился второй или последующие дети, обсуждается в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», рассчитанного до 2024 года. В 2019 году Минтруд проведет анализ эффективности расходования средств по программе, после чего может предложить поправки в законодательство о маткапитале, пояснили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе Пенсионного фонда, в свою очередь, заявили, что говорить о продлении программы пока преждевременно.

В сентябре 2018 года в интервью журналистам вице-премьер Голикова уже говорила о возможности продления программы маткапитала после 2021 года. Зампред правительства признала, что эти средства «вносили и вносят существенный вклад в благополучие» российских семей. Он заметила, что ситуация с рождаемостью в России «развивается не лучшим образом» и все силы будут приложены к тому, чтобы у семей была мотивация рожать детей.