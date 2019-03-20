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Общество ,  
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СМИ сообщили о планах продлить выплаты материнского капитала
Программа выделения материнского капитала семьям с двумя и более детьми рассчитана до 2021 года. Однако сложная демографическая обстановка может подтолкнуть правительство к ее продлению
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Минтруд намерен продлить программу материнского капитала после 2021 года, сообщают «Известия» со ссылкой на план-график мероприятий стратегического планирования Минтруда. В аппарате вице-премьера по социальным вопросам Татьяны Голиковой подтвердили, что программа выплат «с высокой степенью вероятности» сохранится.

Инициатива о продлении выплат для семей, где появился второй или последующие дети, обсуждается в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», рассчитанного до 2024 года. В 2019 году Минтруд проведет анализ эффективности расходования средств по программе, после чего может предложить поправки в законодательство о маткапитале, пояснили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе Пенсионного фонда, в свою очередь, заявили, что говорить о продлении программы пока преждевременно.

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В сентябре 2018 года в интервью журналистам вице-премьер Голикова уже говорила о возможности продления программы маткапитала после 2021 года. Зампред правительства признала, что эти средства «вносили и вносят существенный вклад в благополучие» российских семей. Он заметила, что ситуация с рождаемостью в России «развивается не лучшим образом» и все силы будут приложены к тому, чтобы у семей была мотивация рожать детей.

Программа материнского капитала была запущена в 2007 году. По ней деньги получали семьи, у которых родился или был усыновлен второй ребенок. Изначально размер материальной поддержки составлял 250 тыс. руб. В последующие годы сумма маткапитала ежегодно увеличивалась, к 2015 году она выросла до 453 тыс. руб., однако затем индексация была заморожена до 1 января 2020 года.

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Сейчас материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, пенсию матери или социальную адаптацию ребенка-инвалида. До 2018 года, как рассказывал в интервью РБК председатель Пенсионного фонда России Антон Дроздов, 95% средств маткапитала тратилось на жилье и только 5% — на образование и другие цели. В 2018 году доля средств, идущих на образование, увеличилась. «По предварительным итогам за 2018 год, 77% средств направляется на жилье, 18% — на образование, присмотр и уход и 5% — на ежемесячные выплаты и иные цели», — приводил данные Дроздов.

В 2018 году население России сократилось впервые за десять лет. Причиной этого стало сокращение притока мигрантов, что не позволило компенсировать естественную убыль населения. Сокращение рождаемости в России оказалось связано с демографической ямой — вступлением в детородный возраст малочисленного поколения 1990-х годов.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Материнский капитал
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